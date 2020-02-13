Реальный пробег автомобилей могут свести в единую базу

13 февраля. FINMARKET.RU - В "Единой России" считают необходимым создать единую базу, в которой будет содержаться информация о реальном пробеге автомобилей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По его словам, обновлять такую базу предлагается при прохождении технического осмотра.

Афонский сообщил, что соответствующая инициатива в ближайшее время будет обсуждаться с представителями ГИБДД.

Слова парламентария цитируют в четверг в пресс-службе партии "Единая Россия".

"Данные о пробеге автомобиля, зарегистрированного в любом регионе России, должны быть бесплатными и открытыми. Нам нужно создать систему, при которой продавец подержанного автомобиля не будет заинтересован в скрутке пробега. Предлагаю создать такую бесплатную информационную базу данных реального пробега автомобилей, который фиксируется при прохождении очередного техосмотра. На мой взгляд, она должна содержать информацию о марке и номере автомобиля плюс данные об изменении его пробега", - заключил Афонский.

По его словам, "скручивание пробега опасно не только тем, что покупатель автомобиля на вторичном рынке получает недостоверные сведения о его состоянии, но и тем, что на дороги выезжает автомобиль с более высоким, чем ожидает его новый хозяин, уровнем износа".

Как сообщалось ранее, в Госдуме планируют в течение месяца сформулировать позицию по предложению ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) о введении штрафов автосервисам, оказывающим услуги по скручиванию пробега на автомобилях для вторичного рынка.

РОАД уже не впервые выступает с инициативой ввести ответственность вплоть до уголовной в отношении недобросовестных сервисов, предоставляющих услуги по скрутке пробега с целью искусственно "занизить" возраст автомобиля. На этот раз инициатива обсуждалась в Госдуме в рамках "круглого стола", в котором участвовали представители автодилерского и смежных бизнесов, общественных организаций и ГИБДД.

"РОАД предлагает ввести ответственность за скручивание пробега в виде штрафов до 1 млн руб. Будет ли здесь разделение и индексация в зависимости от того, юрлицо за этим поймано или физлицо - вопрос дискуссионный. Я более чем уверен, что (в случае введения ответственности) в поле зрения попадут и дилеры, которые занимаются оказанием этой услуги. Может быть, не самые топовые. Остановимся ли мы на некой форме уголовной ответственности - вопрос дискуссионный", - сказал журналистам по итогам круглого стола модерирующий дискуссию депутат Госдумы Александр Старовойтов.

"Если мы будем говорить об уголовной ответственности, не думаю, что это должен быть какой-то реальный срок. Я думаю, что это может быть до трех лет условно, допустим, плюс какой-то штраф в рамках уголовной ответственности. Это вопрос, подчеркиваю, дискуссионный, надо это обсуждать. Может быть, мы остановимся на внесении поправок в КоАП", - добавил он, отметив, что в течение месяца общественности будет предложено обсудить наработки, сделанные в ходе обсуждения.

Как отметил в ходе "круглого стола" глава РОАД Олег Мосеев, "самые оптимистичные эксперты говорят, что минимум 20% рынка (б/у автомобилей в РФ) имеют скрученный, пессимисты называют цифру 40%".

Он отметил, что предложение РОАД ввести санкции за скрученный пробег не предполагает введение ответственности для собственника автомобиля. "Проанализировав ситуацию, как это реализовано в других странах, и понимая ситуацию, которая есть сейчас у нас, мы понимаем, что вводить ответственность для собственника транспортного средства не представляется возможным", - сказал он.