Регионы редко предоставляют налоговые льготы

13 февраля. FINMARKET.RU -недостаточно пользуются правом предоставлять налоговые пишут "Ведомости", ссылаясь на отчет Счетной палаты об администрировании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016–2018 гг.

За это время ни один регион не предоставил дополнительные социальные и имущественные вычеты, выявила Счетная палата.

Собранный НДФЛ зачисляется в региональные бюджеты. Поступления ежегодно растут, отметила Счетная палата: с 3 трлн руб. в 2016 г. до 3,65 трлн в 2018 г. При этом доля НДФЛ в консолидированном бюджете страны снижалась: с 21% в 2016 г. до 16% за первое полугодие 2019.

Регионы редко вводят и другие льготы, пишут "Ведомости". Так, с трудом внедряется инвестиционная налоговая льгота. За год правом ее ввести воспользовались лишь 10 регионов. К концу года число регионов, которые ввели льготу, выросло до более 40. Но ограничения такие жесткие, что получить льготу практически никто не мог, рассказывал партнер Dentons Василий Марков.

У регионов, которые покрывают дефицит бюджета за счет дотаций, нет стимулов увеличивать сбор налогов и работать с налогоплательщиками, отмечала PwC в рейтинге регионов за 2018 г. Они не пытаются искать баланс между пополнением бюджета и поддержкой экономического роста, указывали авторы рейтинга.

Счетная палата говорит о недостаточных льготах, но Минфин выставляет более жесткие и строгие правила погашения регионального долга, отмечает старший директор Fitch Владимир Редькин, а второе для регионов в приоритете. Кроме того, те региональные власти, которые пользуются льготами, ничего взамен не получают, напоминает Редькин: это не ведет ни к расширению бюджетной базы, ни к значительному притоку новых компаний или населения. Когда некоторые регионы понижали ставку по налогу на имущество, компании спешили зарегистрироваться на их территории, но реальное производство они оставляли в других регионах и ушли, как только ставки выровнялись.