Банки наращивают долю интернет-эквайринга

13 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом годупластиковыми картами товаров и услуг через(интернет-эквайринг) показала заметный рост, отобрав существенную долю у расчетов через торговые терминалы. По данным крупнейших банков, ее доля превысила 25% и продолжает увеличиваться.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объемы интернет-эквайринга ежегодно увеличиваются за счет роста безналичной выручки у интернет-компаний, пишет "Коммерсант" . "Если еще в 2018 году на безналичные платежи в среднем приходилось около 60%, то в 2019 году - уже 65%",- говорит президент АКИТ Артем Соколов. Это подтверждают в банках. Так, ВТБ в сегменте интернет-эквайринга увеличил оборот на 45%. Банк "Русский стандарт" оценил, что в его эквайринговой сети обороты покупок по картам всех российских банков в 2019 году выросли на 182%. При этом в 2018 году рост к 2017 году составил всего 47%, а в 2016 году - 39,5%.

Растет и доля интернет-эквайринга в общих расчетах пластиковыми картами. Активнее стали использовать онлайн-платежи компании малого и среднего бизнеса.

В интернет-эквайринге наметилась и еще одна тенденция - рост доли pay-сервисов (мобильные платежные сервисы). По оценке Assist (российский разработчик и интегратор платежных решений), мобильные платежные сервисы увеличили свою долю онлайн-платежей в рублях с 2% в 2018 году до 9% в 2019 г. В компании отметили, что средняя величина одного онлайн-платежа по pay-сервисам выросла за минувший год на 14%, тогда как по банковским картам - всего на 2%.

Интернет-эквайринг продолжит расти и в этом году, хотя, возможно, более умеренными темпами. Ускорения роста можно ждать в 2021 году. Во-первых, индивидуальные предприниматели, получившие отсрочку в прошлом году, должны будут подключить онлайн-кассы. А во-вторых, сегодня, согласно закону "О защите прав потребителей", обеспечить прием платежей с помощью карт обязаны только магазины с оборотом от 40 млн руб. в год. В планах депутатов с 1 января 2021 года снизить эту планку до нуля, обязав всех интернет-торговцев использовать интернет-эквайринг.