За нарушение тишины в жилых домах днем предлагают ввести штрафы

13 февраля. FINMARKET.RU - В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В Совете Федерации обсудили предложение регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время. Соответствующее предложение комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в ближайшее время направит в Минюст.

Физлицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам - от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям - от 10 тыс. до 25 тыс. рублей и юридическим лицам - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, пишут "Известия"

Внесение поправки в проект КоАП поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева.

Предложенную поправку к проекту КоАП положительно оценили и в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, занимающемся вопросами ЖКХ и недвижимости. Однако, как сказал газете председатель комитета Алексей Майоров, "необходимо определить параметры этой тишины, чтобы у нас не встали заводы".

А по мнению члена комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, регулирование тишины и покоя в дневное время должно происходить на уровне субъектов. "Каждый субъект, на мой взгляд, должен решать этот вопрос сообразно своим традициям и возможностям", - заявила она "Известиям".

В экспертном сообществе в целом поддержали поправку о тишине в дневное время, но отметили, что из-за большого количества жалоб могут возникнуть проблемы с ее правоприменением.