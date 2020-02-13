В России упростят получение маткапитала

13 февраля. FINMARKET.RU -России намерен упроститьматкапитала и пособия на детей от 3 до 7 лет, рассказал глава министерства Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Как предполагается, уже в этом году принятие решения о назначении маткапитала будет происходить даже без заявления родителей, а на основании записи о рождении ребенка в органах ЗАГС. А для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет (на него смогут рассчитывать семьи, доход в которых ниже прожиточного минимума на одного члена семьи) достаточно будет только заявления. Все остальные документы, в том числе справки о доходах семьи, органы соцзащиты будут получать в рамках межведомственного документооборота, пишет "Российская газета"

Котяков также направил письма в крупнейшие банки с просьбой наладить электронный документооборот с Пенсионным фондом России (ПФР) в части направления маткапитала на ипотеку. Как отметил министр, ничто не мешает кредитным организациям и ПФР так организовать работу и электронное взаимодействие, чтобы не гонять людей из одной организации в другую. По замыслу Минтруда, в будущем человеку, который хочет направитьв ипотеку, нужно будет только обратиться в банк, а тот уже сам получит все необходимые подтверждения.

Будут сокращены и сроки предоставления маткапитала: к 2021 году о предоставлении сертификата на семейный капитал с 15 до 5 дней, а о распоряжении им - до 15 дней.

А для получения пособий на детей от 3 до 7 лет регионам предстоит организовать полное электронное взаимодействие органов соцзащиты с органами - донорами необходимой информации, в том числе - с налоговой службой.