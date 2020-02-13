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13 февраля 2020 года 08:38
В России упростят получение маткапитала
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Валерий Шарифулин/ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - Минтруд России намерен упростить получение маткапитала и пособия на детей от 3 до 7 лет, рассказал глава министерства Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Как предполагается, уже в этом году принятие решения о назначении маткапитала будет происходить даже без заявления родителей, а на основании записи о рождении ребенка в органах ЗАГС. А для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет (на него смогут рассчитывать семьи, доход в которых ниже прожиточного минимума на одного члена семьи) достаточно будет только заявления. Все остальные документы, в том числе справки о доходах семьи, органы соцзащиты будут получать в рамках межведомственного документооборота, пишет "Российская газета". Котяков также направил письма в крупнейшие банки с просьбой наладить электронный документооборот с Пенсионным фондом России (ПФР) в части направления маткапитала на ипотеку. Как отметил министр, ничто не мешает кредитным организациям и ПФР так организовать работу и электронное взаимодействие, чтобы не гонять людей из одной организации в другую. По замыслу Минтруда, в будущем человеку, который хочет направить маткапитал в ипотеку, нужно будет только обратиться в банк, а тот уже сам получит все необходимые подтверждения. Будут сокращены и сроки предоставления маткапитала: к 2021 году о предоставлении сертификата на семейный капитал с 15 до 5 дней, а о распоряжении им - до 15 дней. А для получения пособий на детей от 3 до 7 лет регионам предстоит организовать полное электронное взаимодействие органов соцзащиты с органами - донорами необходимой информации, в том числе - с налоговой службой.
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Ключевые слова: Россия, маткапитал, получение, Минтруд
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