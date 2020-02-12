Негосударственные пенсии: возраст снизят законодательно

12 февраля. FINMARKET.RU - Депутаты готовят к принятию во втором чтении законопроект, позволяющий участникам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) получать выплаты раньше: женщинам в 55 лет, мужчинам - в 60. По информации "Известий" все заинтересованные стороны - ЦБ, Минфин и Минтруд - уже согласовали свои позиции по документу.

В первом чтении депутатский законопроект, который предусматривает снижение на 5 лет возраста для полученияв рамках, был принят в октябре 2019 года. На данный момент для этого установлены такие же основания, как и для государственного пенсионного обеспечения, то есть 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Как следует из отзывов Минфина, ЦБ и Минтруда, стороны договорились и положительно оценили законопроект, который, как отмечается в документах, будет способствовать повышению привлекательности негосударственных пенсий для потенциальных вкладчиков. И сегодня законопроект планируется рекомендовать ко второму чтению на заседании думского комитета по финрынку.

Член комитета и глава рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрий Скриванов подтвердил "Известиям", что позиции согласованы, не сообщив подробностей. По его словам, снижение возраста получения пенсии по НПО будет способствовать развитию этого инструмента накоплений на старость за счет большей привлекательности для граждан, а также будет способствовать повышению финграмотности населения.

По мнению главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха, для рынка НПО изменение возраста получения пенсии будет, безусловно, плюсом. Хотя и не слишком большим, полагает он. Как отметил Табах, гораздо более существенным фактором привлечения клиентов стало бы расширение налоговых льгот и создание базы для более активного софинансирования со стороны работодателей.

С этим согласен директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин. По его мнению, для создания реальной поддержки рынка необходимо создать экономические льготы, реально стимулирующие бизнес, а также устойчивую регулятивную среду для пенсионной индустрии. Кроме того, считает Ногин, классическое НПО будет конкурировать с Гарантированным пенсионным капиталом (ГПП), что тоже может негативно сказаться на привлечениях.