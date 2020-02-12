КТС могут лишить права рассматривать индивидуальные споры по выплатам

12 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову с просьбой внести поправки в ст. 385 Трудового кодекса (ТК). Речь идет об исключении из компетенции комиссий по трудовым спорам (КТС) рассмотрения споров, "связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений". По мнению участников рынка, этот инструмент сейчас используется в основном для обналичивания денег. В АРБ считают, что эти вопросы необходимо оставить в компетенции трудовых инспекторов или суда, пишет "Коммерсант"

Как указано в пояснительной записке, в последнее время все чаще удостоверенияпо таким спорам, имеющие статус исполнительного листа, предъявляются напрямую в. Причем удостоверения оформляются в простой письменной форме, не защищенной от фальсификации. Банки же «не имеют оснований и возможности проверки сведений», что позволяет "использование данного бесспорного инструмента списания денежных средств со счета в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". В АРБ считают, что с учетом приоритетности требований удостоверений КТС недобросовестные должники оперативно и без затрат выводят денежные средства в ущерб налоговым и социальным выплатам и с нарушением прав других работников.

Президент АРБ Гарегин Тосунян утверждает, что кредитные организации несут существенные риски: "Банки хотят осуществлять четко регламентированные операции, которые в будущем не могут быть оспорены. Сейчас они находятся между молотом и наковальней, ведь при неисполнении документа к ним могут быть применены санкции, а при исполнении — предъявлены претензии". Самой громкой историей стало списание Тинькофф-банком со счета юрлица по удостоверению КТС 5 млн руб., что компания затем оспорила.