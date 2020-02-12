Многодетным семьям предложат заключить соцконтракты

12 февраля. FINMARKET.RU - Минтруд пересмотрел приоритеты по заключению социальных контрактов в сторону многодетных семей, которые больше всех подвержены риску бедности. Госфинансирование будет увеличено. Выделенные по соцконтракту деньги можно будет потратить на обучение или открыть маленький бизнес, пишет "Российская газета"

Больше всего риску бедности в России подвержены многодетные семьи, 80% бедных - это семьи с детьми, сказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Бедность определяется исходя из среднедушевого дохода, поэтому многодетные семьи наиболее подвержены риску бедности", - напомнил он. Минтруд в связи с этим пересмотрел приоритеты по заключению социальных контрактов в сторону многодетных семей.

Котяков напомнил, что в этом году на заключение социальных контрактов из федерального бюджета выделено 7 млрд рублей. В 2020-м они "обкатываются" в 21 пилотном регионе. Ожидается, что со следующего года технология заработает во всех регионах и на нее выделят дополнительно 22 млрд рублей.

Заключаются соцконтракты с семьями, доход в которых ниже прожиточного минимума на человека. На выделенные по соцконтракту деньги члены семьи смогут пройти обучение, получить, к примеру, новую профессию, что должно сделать их более конкурентоспособными на рынке труда, дать им возможность трудоустроиться на более высокую зарплату. Или они смогут открыть на эти деньги маленький бизнес, который позволит им выйти из-за черты бедности.

Также Котяков предложил сенаторам совместно проработать вопрос о возможности введения удостоверений пенсионеров. О необходимости их возврата (выдача таких удостоверений отменена в 2015 году) сказали парламентарии, отметив, что такой документ необходим пенсионерам для подтверждения их статуса и предъявления в поликлиниках, музеях или, скажем, аптеках.