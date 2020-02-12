Доля россиян, использующих каршеринг и такси, постепенно растет

12 февраля. FINMARKET.RU - Почти две трети россиян пользуются личным автомобилем, и эта доля существенно не изменится в ближайшем будущем, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование UBS Evidence Lab. В июле 2018 и 2019 гг. аналитики опросили около 2500 россиян во всех федеральных округах России. По данным опроса, личным автомобилем пользуются 63% респондентов (в 2018 г. - 66%). Причем 48,5% пользуются машиной 3 раза в неделю и более, а 14,5% - 1-2 раза.

Автовладельцы не спешат избавляться от машин, отмечают аналитики. 22% опрошенных вообще никогда не продавали автомобиль, а из продававших не купили новый лишь 3%.

72% опрошенных сказали, что "вероятно" или "очень вероятно" купят автомобиль в будущем. Из тех, кто не собирается покупать собственное авто, 55% объясняли это отсутствием водительских прав, использованием общественного транспорта (47%) или высокой ценой автомобиля (38%). Лишь 7% респондентов сказали, что скорее будут использовать сервисы вроде такси и каршеринга, чем личную машину.

Тем не менее доля россиян, которые часто используют каршеринг, такси и подобные сервисы, постепенно растет. В середине 2019 г. таких было 23% (+2 процентных пункта год к году), а к концу 2019 г. доля могла достичь 30%, по оценке UBS. Больше всего клиентам таких сервисов не нравятся нехватка доступных машин и рост тарифов при высоком спросе (38 и 44% опрошенных). Но это же говорит о том, что на рынке есть неудовлетворенный спрос, а значит, и потенциал роста, считают аналитики UBS.

Данные UBS свидетельствуют о продолжающемся росте рынка такси и каршеринга, полагает представитель "Яндекс.Такси". Доля таких сервисов будет расти, это глобальный тренд, который будет заметнее со сменой поколений, подтверждает аналитик "ВТБ капитала" Владимир Беспалов. Каршеринг и такси - хорошаяличному автомобилю, если ездить недалеко и нечасто, рассуждает он, но даже им есть замена - микромобильные средства передвижения, например самокаты и велосипеды. По данным UBS (за июль 2019 г.), 16% респондентов планируют использовать такой транспорт хотя бы раз в год, 8% - раз в месяц, 3% - 1-2 раза в неделю.

В отличие от знакомого и понятного всем такси каршеринг - новая услуга, которая появилась только пять лет назад, напоминает сооснователь сервиса YouDrive Борис Голиков: не все потенциальные клиенты еще знают о ней. Но рынок растет очень быстро, оценивает он: за 2019 г. рынок каршеринга вырос в 2 раза год к году, в 2018 г. - в 5 раз, а до этого рос еще быстрее.

Параллельно в Москве быстро развивается общественный транспорт. По данным московского департамента транспорта, с 2010 г. среднее число поездок в день на одном автомобиле снизилось с 1,5 до 1 поездки в 2019 г. Количество поездок на городском транспорте выросло до 5,7 млрд в год, что на 600 млн больше показателей 2010 г.