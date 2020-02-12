Вывод доходов из тени принес в бюджет свыше 21 млрд руб.

12 февраля. FINMARKET.RU - Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата. Отчет есть в распоряжении "Известий" . Анализ охватил результаты работы службы в 2016–2018 годах и в первом полугодии 2019-го. В материалах СП отмечается, что всего за это время было проверено около 900 тыс. налогоплательщиков. В результате вывода их из тени дополнительные поступления по НДФЛ с «обеленной» зарплаты увеличились на 21,2 млрд рублей. Однако в общем объеме налогов на доходы физлиц, который ежегодно приносит в бюджет более 3 трлн рублей, этот показатель сравнительно невелик.

Впрочем, аудиторы отмечают в целом позитивные результаты работы службы. С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей по итогам 2019-го, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.

Одним из препятствий для ускорения вывода из тени в Счетной палате называют пробелы в законодательстве. Например, перед налоговой не обязаны отчитываться о предоставлении гражданам материнского капитала и субсидий на приобретение жилья. Еще одна причина недопоступления НДФЛ в том, что органы не должны делиться с ФНС сведениями о документах трудовых мигрантов.

Обеление экономики — и прежде всего доходов граждан — основной приоритет налоговой политики прошедшего десятилетия. В последнее время особое внимание ФНС уделяла легализации корпоративных налогов: служба провела кампанию по отзыву лицензий у недобросовестных участников финрынка, деофшоризацию, занялась борьбой с фирмами-однодневками и начала внедрять контрольно-кассовую технику, отмечается в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020–2022 годы».

На ближайшие годы ключевыми инструментами вывода из тени станут цифровизация налогового администрирования и консолидация всех информационных потоков в единую базу данных. В том числе планируется обеспечить возможность физлиц оплачиватьи госуслуги через МФЦ.

И всё же пока обеление доходов граждан продвигается достаточно медленно, полагают в Счетной палате: несмотря на рост поступлений от НДФЛ, 20% россиян по-прежнему получают «серую» зарплату. Рост собираемости налогов с физлиц — одна из ключевых задач ФНС на ближайшие годы.

В качестве такой категории налогоплательщиков уже зарегистрировались более 440 тыс. человек, за период 2019-го – начала 2020 года они задекларировали более 53 млрд рублей дохода, облагаемого налогом. В 2019 году этот режим применялся на территории четырех регионов России, с января 2020-го число субъектов расширено до 23, а с июля налог планируется ввести на всей территории страны.