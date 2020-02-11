11 февраля. FINMARKET.RU - В наступившем году российские работодатели повысили зарплаты только 8% сотрудников, пишут "Известия", ссылаясь на исследование сервиса "Работа.ру". Основная причина отсутствия индексаций — недостаточные темпы экономического роста, считают эксперты. Некоторого улучшения ситуации, прогнозируют аналитики, можно ожидать во втором полугодии.

На вопрос о том, повышали ли вам зарплату в этом году:

нет" ответили 87%,

"да" — 8% опрошенных. Оставшиеся 5% участников исследования выбрали вариант «нет, но скоро должны повысить».

- довольны размером своей зарплаты только 19% работников,

- 81% им не удовлетворены.

При этом:

Близкая картина просматривается и в оценке опрошенными своего финансового положения.

хорошим ("могу купить всё, что захочу") свой достаток считают 2% респондентов,

- 42% считают свой заработок средним ("приходится ограничивать себя в крупных покупках"),

- 56% — низким ("могу купить только самое необходимое").

В ноябре прошлого года среди представителей компаний о планах повысить зарплаты сотрудникам говорили 25%, об отсутствии таковых — 35%, а 40% на тот момент еще не приняли решение. Фактически прибавку получили только 8% сотрудников, однозначно сказать, что руководители и HR-директора в ноябре соврали, нельзя: в разных компаниях разное число сотрудников. Кроме того, прибавку могла получить лишь часть персонала.

Трудовой кодекс не предусматривает обязанности работодателя индексировать зарплаты, в документе также не оговариваются сроки и размеры увеличения зарплат, отметил в беседе с "Известиями" вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов. В обязательном порядке индексируются оклады бюджетников, напомнил он. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать сотрудники тех предприятий, где ежегодноезарплат предусмотрено соглашением работодателя с профсоюзом.

Впрочем, во втором полугодии доля сотрудников, получивших прибавку к окладу, скорее всего, значительно увеличится, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. В первую очередь за счет бюджетников, многим из них индексируют зарплаты осенью, отметил он.

Пока что половина россиян (52%) рассматривает возможность найти подработку в течение ближайших трех месяцев, сообщали "Известия" ранее. У 8% она уже есть.