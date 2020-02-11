Владельцы жилья за рубежом могут лишиться поступлений

11 февраля. FINMARKET.RU - В этом году владельцы банковских счетов в странах, не входящих в ЕАЭС или с которыми у России не налажен обмен налоговой информацией, могут лишиться от 75% до 100% всех поступлений, пишут "Известия". Это могут быть дивиденды от акций или доходы от сдачи в аренду недвижимости в странах, которые входят в топ-30 самых популярных у россиян по инвестициям в жилье. Штрафные санкции затронут все средства, поступившие с января 2020 года, если владельцы счетов не переведут их в государства, входящие в ЕАЭС или с которыми уналажен автообмен налоговыми данными. Сложилась такая ситуация из-за поправок, внесенных под Новый год в законопроект о валютном регулировании и контроле. В ФНС "Известиям" напомнили, что список стран, с которыми Россия обменивается информацией, содержится в приказе ведомства, и только налогоплательщики, которые руководствуются этим документом, не подвергаются рискам привлечения к ответственности.

Перечень стран, с которыми осуществляется автообмен, утверждается Федеральной налоговой службой и регулярно обновляется. Действующий сейчас утвержден приказом № ММВ-7-17/784 от 21 ноября 2019 года, уточнила пресс-служба ФНС.

"Налогоплательщики, которые руководствуются данным документом, не подвергаются рискам привлечения к ответственности. ФНС России на регулярной основе ведет работу по расширению периметра взаимодействия в рамках автообмена с участвующими юрисдикциями, в том числе с вновь присоединившимися", — пояснили "Известиям" в налоговом ведомстве.

Данные о количестве счетов, которых могут коснуться изменения, в ФНС не предоставили. Однако, отмечают "Известия", о последствиях изменений в законодательство можно судить, исходя из популярности стран, где наши соотечественники имеют, например, жилье. Так, из топ-30 стран (данные портала prian.ru), популярных у российских покупателей недвижимости за рубежом, в перечень ФНС не включены Великобритания (приостановила обмен информацией с Россией), Вьетнам, Грузия, Канада, США, Таиланд, Турция и Черногория.