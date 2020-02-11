Операторы просят компенсировать убытки от "Доступного интернета"

11 февраля. FINMARKET.RU - Сотовыеи интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет "Коммерсант"

На компенсации затрат настаивает комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ, следует из предложений участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.

Обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Это решение принято в ходе реализации проекта "Доступный интернет", о котором президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. В перечень ресурсов войдут сайты администрации президента, Госдумы и Совета Федерации; полный список должен быть сформирован к концу февраля, пояснял новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Между тем обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам грозит операторам и интернет-компаниям затратами более чем в 150 млрд руб. в год, и из-за роста объемов потребляемого трафика они будут только увеличиваться.

В целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 млрд руб. В условиях необходимости исполнения "закона Яровой" и закона о "суверенном рунете" очередное обременение операторов и интернет-компаний недопустимо, считают в РСПП. Как пояснил "Ъ" представитель комиссии, подготовленные предложения будут направлены председателю правительства Михаилу Мишустину.

РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг в случае задолженности абонента.

В Роскомнадзоре сообщили, что готовы подключиться к разработке "отдельного нормативного регулирования" для проекта "Доступный интернет".

Если в список значимых сайтов будут включены не только государственные ресурсы, есть риск, что безвозмездным станет доступ и к зарубежным интернет-ресурсам, считает собеседник газеты в одном из операторов связи.

Власти требуют от операторов сделать коммерческую услугу передачи данных бесплатной, поэтому требование компенсации логично, считает руководитель Content Review Сергей Половников. Переход на сайты госуслуг и госорганов, как правило, осуществляется через поисковые системы, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. "Бесплатный доступ может привести к росту трафика через "Яндекс", что потребует от него увеличения затрат", - полагает он. Возможно, власти включат в перечень социально значимых ресурсов и поисковую систему, добавляет Половников, тогда ее выбор должен происходить на конкурентной основе.