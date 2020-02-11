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11 февраля 2020 года 09:36
Операторы просят компенсировать убытки от "Доступного интернета"
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Артем Коротаев/ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет "Коммерсант". На компенсации затрат настаивает комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ, следует из предложений участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля. Обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Это решение принято в ходе реализации проекта "Доступный интернет", о котором президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. В перечень ресурсов войдут сайты администрации президента, Госдумы и Совета Федерации; полный список должен быть сформирован к концу февраля, пояснял новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Между тем обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам грозит операторам и интернет-компаниям затратами более чем в 150 млрд руб. в год, и из-за роста объемов потребляемого трафика они будут только увеличиваться. В целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 млрд руб. В условиях необходимости исполнения "закона Яровой" и закона о "суверенном рунете" очередное обременение операторов и интернет-компаний недопустимо, считают в РСПП. Как пояснил "Ъ" представитель комиссии, подготовленные предложения будут направлены председателю правительства Михаилу Мишустину. РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг в случае задолженности абонента. В Роскомнадзоре сообщили, что готовы подключиться к разработке "отдельного нормативного регулирования" для проекта "Доступный интернет". Если в список значимых сайтов будут включены не только государственные ресурсы, есть риск, что безвозмездным станет доступ и к зарубежным интернет-ресурсам, считает собеседник газеты в одном из операторов связи. Власти требуют от операторов сделать коммерческую услугу передачи данных бесплатной, поэтому требование компенсации логично, считает руководитель Content Review Сергей Половников. Переход на сайты госуслуг и госорганов, как правило, осуществляется через поисковые системы, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. "Бесплатный доступ может привести к росту трафика через "Яндекс", что потребует от него увеличения затрат", - полагает он. Возможно, власти включат в перечень социально значимых ресурсов и поисковую систему, добавляет Половников, тогда ее выбор должен происходить на конкурентной основе.
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