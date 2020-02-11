Правительство вновь дискутирует о снижении соцвзносов

11 февраля. FINMARKET.RU - Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, пишут "Ведомости". Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки – с 30 до 23–25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена. Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается.

При ставке в 23% сократится налоговая нагрузка на все отрасли экономики, свидетельствуют расчеты Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ). Ставка в 23–25% будет меньше нынешней эффективной ставки – 27,5%, говорит директор НИФИ Владимир Назаров, на которого ссылаются "Ведомости". Больше всего от снижения страховых взносов выиграют отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда, отмечает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников, это, например, машиностроительные отрасли, производители потребительских товаров, сфера услуг, сельское хозяйство, производство химических продуктов. Их производственные издержки при снижении ставки до 23% уменьшатся примерно на 0,5–0,9%, а у компаний, занимающихся ремонтом оборудования, – и вовсе на 1,4%. Меньше всего выиграют экспортеры – у них в среднем более высокие зарплаты, а доля расходов на оплату труда небольшая, объясняет он. Реформа будет способствовать снижению дифференциации доходов отраслей, заключает Сальников.

страховых взносов обойдется казне в 1,2–1,75 трлн руб. в зависимости от ставки. При снижении ее на 1 процентный пункт недополученные доходы составят около 250 млрд руб., столько же выиграет экономика, подсчитала Суслина. Наприходится около 6–7% доходов бюджета расширенного правительства, бюджет ПФР дефицитен – ежегодно трансферт из федерального бюджета на страховую пенсию превышает 2 трлн руб.

Как чиновники собираются компенсировать такие потери фондов, "Ведомостям" выяснить не удалось. В 2017 г. правительство обсуждало повышение НДС, а также введение налога с продаж, но сейчас такой вариант не рассматривается, уверяют два федеральных чиновника. Возможно, частично дыру закроет сокращение налоговых льгот для нефтяников, говорит один из чиновников. В 2019 г. налоговые льготы нефтегазовому сектору обошлись бюджету, по оценкам Минфина, в 1,6 трлн руб. Только отрицательные акцизы нефтяным компаниям за поставку бензина на внутренний рынок за январь – ноябрь 2019 г. превысили 400 млрд руб.