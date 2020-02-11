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11 февраля 2020 года 09:17
Счетная палата займется ростом доходов граждан
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - В Счетной палате назвали знаковые, по мнению ведомства, проверки 2020 года. Счетная палата РФ в этом году проанализирует решение проблемы бедности и увеличения благосостояния граждан, лекарственного обеспечения, в том числе людей с ВИЧ, а также в СИЗО и колониях, сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, председатель надзорного ведомства Алексей Кудрин проведет анализ достижения национальных целей по направлению "Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции" и "Снижение в два раза уровня бедности в РФ". Зампредседателя СП Галина Изотова проведет аудит эффективности расходования бюджетных средств на организацию первичной медико-санитарной помощи, включая проверку доступности лекарственного обеспечения граждан, в 2018-2019 годах и истекший период 2020 года. Также она проанализирует эффективность мер по организации медпомощи ВИЧ-положительным лицам в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года. Кроме того, под ее руководством пройдет анализ эффективности мер госполитики в решении проблем детей, испытывающих трудности в освоении школьной программы (профилактика школьной неуспешности). Будет проверена деятельность Пенсионного фонда РФ по организации индивидуального (персонифицированного) учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года. Кроме того, Счетная палата намерена оценить выполнение поручений президента РФ и правительства РФ, направленных на улучшение жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2017-2019 годов, а также проанализировать влияние системы мер соцподдержки граждан, включая социальный контракт, на снижение бедности. Запланирован аудит эффективности расходования ФСИН средств федерального бюджета на закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий в 2020 году. В планах Счетной палаты РФ провести анализ факторов, оказавших существенное влияние на цели деятельности Банка России в 2019 году, следует из плана проверок ведомства на 2020 год. Экспертно-аналитическое мероприятие предполагается провести на основе материалов годового отчета ЦБ за 2019 год. Банк России ежегодно представляет годовой отчет в Госдуму не позднее 15 мая. Целями деятельности ЦБ, согласно закону о Банке России, являются: защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка и обеспечение его стабильности. При этом получение прибыли не является целью деятельности Банка России. Кроме того, Счетная палата в 2020 году планирует также проверить действия ЦБ управлению золотовалютными резервами в 2014-2020 годах. Счетная палата РФ планирует проанализировать рост доли государства в банковском секторе за период 2008-2020 годов и возникающие в связи с этим риски. Соответствующее экспертно-аналитическое мероприятие включено в план проверок ведомства на этот год. Счетная палата, в частности, оценит риски участия Минфина, ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в уставном капитале кредитных организаций. По данным ЦБ на начало 2018 года, доля банков с госучастием в активах банковского сектора РФ составляла 66%. При этом регулятор отмечал ее рост с 59% на начало 2017 года в связи с санацией крупных игроков ("Открытие", Промсвязьбанк и Бинбанк перешли под контроль ЦБ). Регулятор отмечал, что доля государства в банковском секторе была исторически высокой, но обещал не допустить разрастания госсектора в финансовой сфере. В планах ЦБ постепенно выходить из капитала санируемых банков, подавая акции в рынок. В настоящее время в правительстве готовится законопроект, ограничивающий экспансию государства в финансовом секторе. Минэкономразвития предлагает запретить Российской Федерации, субъектам РФ, Банку России и государственным и муниципальным образованиям приобретать акции или доли в уставных капиталах финансовых организаций. Сделки, совершенные с нарушением предлагаемых требований, будут признаваться ничтожными. Также проверка эффективности использования субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания и субсидии на иные цели, предоставленных управлением делами президента РФ в 2017-2018 годах в сфере общественного питания и производства сельхозпродукции. Также Счетная палата запланировала в этом году проверить результативность реализации комплекса мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также ликвидации объектов накопленного вреда в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года, говорится в плане проверок надзорного ведомства. Кроме того, будет проанализирована госполитика в сфере функционирования особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года, а также проведен анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации в 2015-2019 годах.
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