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11 февраля 2020 года 08:26

От российских НПФ ожидают роста накоплений на 5%

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России могут получить по итогам 2020 года в среднем 8,5% доходности по пенсионным накоплениям и 8% - по пенсионным резервам, говорится в исследовании Deloitte, аудиторской компании из "большой четверки" аудиторских компаний мира.

По оценкам компании, в 2019 году эти показатели были равны 10% и 8% соответственно.

Аналитики Deloitte прогнозируют, что пенсионные накопления фондов за 2020 год вырастут на 5,4%, почти до 4,55 трлн рублей.

НПФы увеличат инвестиции в госбумаги на 8,1%, до 1,25 трлн рублей; в облигации - на 7,1%, до 2,25 трлн рублей; в акции - на 4,6%, до 340 млрд рублей. При этом вложения в инвестиционные паи ПИФов сократятся на 14,7%, до 180 млрд рублей, а в денежные средства - на 1%, до 223 млрд рублей.

Ранее вступило в силу указание ЦБ РФ, которое поэтапно снижает лимит вложений пенсионных накоплений НПФов в бумаги в бумаги одной компании. С 1 января 2020 года разрешенная доля инвестирования пенсионных накоплений в ценные бумаги и депозиты одного юрлица (группы связанных лиц) должна быть не более 13% стоимости инвестиционного портфеля, доля акций одного эмитента - не более 8%.

Минимальный размер уставного капитала негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с 1 января 2020 года должен составлять 150 млн рублей, размер собственных средств - не менее 200 млн рублей.

Нормы о поэтапном повышении содержатся в законе об акционировании НПФ, который вступил в силу в 2014 году.

Ранее требования к этим показателям составляли 120 млн рублей и 150 млн рублей соответственно.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  НПФ,  накопления,  доходность


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