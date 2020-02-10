10 февраля. FINMARKET.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин призвалориентироваться на тщательно выверенный бюджет на трехлетку и не раздавать необоснованные обещания в отношении использования Резервного фонда правительства.

"Хочу напомнить, что федеральный бюджет на ближайшие три года тщательно выверен и сбалансирован. В нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию нацпроектов. У правительства есть Резервный фонд, и эти средства, конечно, предназначены на финансирование непредвиденных расходов", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Я бы попросил вас довести до министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний, направить средства Резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий", - подчеркнул глава правительства.

Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине.

Премьер РФ также поручил правительству в ближайшее время провести ревизию расходов бюджета, запланированных на 2020 год с тем, чтобы увеличить финансирование мер, обозначенных в послании президента Федеральному собранию. "Необходимо провести ревизию планов по расходам на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному собранию", - сказал Мишустин.

Мишустин назвал недопустимой ситуацию, когда бюджетные средства остаются неиспользованными в конце года и поручил вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко навести порядок в этом вопросе. "Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованными бюджетные средства, недопустима, я вижу этому две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимался. Надо усилить уровень контроля за исполнительской дисциплиной и навести порядок в системе стратегического планирования", - сказал премьер-министр.

Он обратился к Григоренко: "Поручаю вам вместе с Минфином и казначейством проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов от 2019 года". Мишустин подчеркнул, что за этим должны "последовать соответствующие жесткие выводы, в том числе применение дисциплинарной ответственности".