Правительство пытается лишить монополии контроля за инвестпрограммами

10 февраля. FINMARKET.RU - Новому министру экономического развития Максиму Решетникову досталась от предшественника серьезная инвестиционная задача. Идея правительства дать инвесторам ощущение стабильности - гарантировать неизменность тарифной формулы и тарифов по соглашениям о защите инвестиций (СЗПК) - встретила сопротивление естественных монополий. Уже два месяца они добиваются для себя полного исключения из законопроекта о защите инвестиций, поправки в который правительство и депутаты сейчас готовят ко второму чтению, пишут "Ведомости", ознакомившиеся с письмами, направленными "Газпромом", "Ростелекомом" и "Транснефтью" в декабре и январе в Минэкономразвития, РЖД направило пиьсмо в Минтранс.

Участие в соглашениях - принудительное для таких компаний, по законопроекту оснований для отказа от участия в СЗПК у естественных монополий нет, а если тариф все-таки придется поднять, они обязаны компенсировать ущерб инвесторам. Компенсация выпадающих доходов возможна только за счет повышения тарифов на услуги для других потребителей, в том числе граждан, говорится в письме РЖД, а сокращение выручки создаст риск невыполнения РЖД инвестиционной программы. (Тарифы, и не только естественных монополий, но и, например, ЖКХ, регулирует Федеральная антимонопольная служба, тарифы монополий не могут расти быстрее инфляции.)

Ничуть не меньше напугала естественныееще одна идея законопроекта: деньгами их инвестиционной программы правительство в первую очередь будет финансировать еще и инфраструктурные потребности инвестора. Неизменность правил технического регулирования - таков еще один пункт законопроекта о защите капиталовложений. Страшит монополии еще одна идея законопроекта: деньгами их инвестиционной программы правительство в первую очередь будет финансировать инфраструктурные потребности инвестора.

Естественные монополии утратят контроль над своими инвестпрограммами, если поправки станут законом, предупреждают "Ростелеком" и РЖД. Человек, близкий к "Газпрому", согласен с оценкой: "Газпром" действительно может утратить самостоятельность в формировании, а необходимость включать в нее несогласованные траты может привести к снижению надежности и безопасности системы газоснабжения".

Доводы монополий слышат, но пока финальных поправок нет, не может быть и никакой гарантии: над ними работает слишком много людей на разных этажах власти, пишут "Ведомости".