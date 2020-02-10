В РФ хотят узаконить возможность выплат по страховке ремонтом

10 февраля. FINMARKET.RU - В России собираются узаконить возможность выплат по страховке не деньгами, а ремонтом - так называемое натуральное возмещение. Внести такие поправки в Гражданский кодекс предлагает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Там отмечают, что подобная практика в нашей стране уже существует, и не только в автостраховании.

Предложения по поправкам в главу 48 ГК РФ, посвященную страхованию, Союз страховщиков разработал вместе с Исследовательским центром частного права имени С.С. Алексеева при президенте РФ. Инициатива касается имущественного страхования. Именно по нему ВСС предлагает предусмотреть возможность альтернативы денежной выплате. Но не в общем порядке, а при условии, что это будет предусмотрено договором, который клиент заключил со страховщиком, рассказали "Российской газете" в ВСС.

Сейчас в натуральной форме урегулируются почти 100% страховых событий по добровольному автострахованию - каско (все, кроме тотального ущерба и угона) и около 17% убытков по обязательному страхованию автогражданской ответственности - ОСАГО.

В "автогражданке" выплата ремонтом оставляет меньше возможностей для злоупотреблений со стороны недобросовестных страховых посредников, говорят в ВСС.

Опция ремонта есть в некоторых страховых полисах, которые предлагают продавцы электроники. С 2019 года такой продукт запустил на рынке добровольного страхования жилья "Ингосстрах": клиент может выбрать либо выплату, либо ремонт, стоимость полиса от формы возмещения не зависит (хотя в ВСС упомянули, что натуральное возмещение зачастую влечет увеличение расходов страховой компании, что может отражаться на стоимости страховой услуги). Ремонт делают аккредитованные мастера под контролем страховщика, услугой воспользовались 115 клиентов, рассказали "РГ" в компании.