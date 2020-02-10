В антикартельных поправках увидели риски для свободы предпринимательства

10 февраля. FINMARKET.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой дать поручение о дополнительной проработке подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) антикартельных законопроектов, которые "несут существенныеограничения прав и свобод предпринимательской деятельности".

Титов обращает внимание премьера на то, что предложенные ФАС поправки резко, но не вполне определенно расширяют зону уголовной ответственности бизнеса за сговоры на рынке, пишут "Ведомости" . В частности, предлагается усилить ответственность за картели, исключив обязательный признак "ограничение конкуренции" (ответственность должна наступать уже за сам факт участия в картеле). Это может привести к росту числа уголовных дел и снижению требований к качеству их рассмотрения, предупреждает бизнес-омбудсмен. Не ясно также, по его мнению, что следует понимать под участием в картеле и кто может стать субъектом такого преступления. А при определении размера преступного дохода ФАС предлагает учитывать выручку без вычета расходов, а не доход, как это принято сейчас.

Еще один повод для беспокойства - дополнительные процессуальные полномочия, которыми предлагается наделить ФАС и которые свойственны скорее правоохранительным органам. Речь идет о праве изымать документы и вскрывать помещения, где они могут находиться, получать материалы оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и сведения об абонентских услугах связи. При этом не предусмотрен механизм обеспечения гарантий прав лиц, в отношении которых реализуются такие полномочия, отмечает омбудсмен.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму правительством в ноябре 2019 г. и включен в примерный план на весеннюю сессию. Ранее с его резкой критикой выступили РСПП и "Деловая Россия", приславшие в Думу свои замечания. Замечания к поправкам есть и у депутатов.

В пресс-служба ФАС отметили, что предложенные изменения не содержат положений, подразумевающих давление на, и не влекут нарушения прав предпринимателей. Напротив, "вероятность привлечения к уголовной ответственности участников малых и средних картелей при предлагаемых нормах существенно снижена за счет увеличения порога дохода и ущерба", говорится в ответе службы на запрос "Ведомостей". А право на изъятие документов предусматривает "целый ряд процессуальных гарантий для проверяемых лиц", уверяют в ФАС.