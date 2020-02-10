Бизнес просит льготы по маркировке для самозанятых

10 февраля. FINMARKET.RU - "Опора России" попросила Минпромторг разрешить самозанятым продавать подлежащие маркировке товары собственного производства, при этом не чипируя их. Об этом говорится в письме главы бизнес-объединения Александра Калинина к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, пишут "Известия".

Сегодня существует обширный список товаров, которые нужно маркировать. Среди них - текстиль, парфюм, обувь, говорится в письме. При этоммогут производить почти все виды таких изделий в малых объемах, уверен Калинин. Например, женщины в декрете часто подрабатывают пошивом детских чепчиков, боди, пеленок - как по индивидуальному заказу, так и изготавливая небольшие партии. В последнее время становится популярным покупать обувь ручной работы, а также парфюм малых объемов, следует из документа.

Однако закон о самозанятых прямо запрещает им продавать товары, подлежащие обязательной маркировке. Согласно обращениям, которые поступают в бизнес-объединение, такой запрет выступает одной из причин, препятствующих применению специального налогового режима.

При этом, если разрешить самозанятым продавать маркируемые товары, это не поможет их бизнесу, поскольку это обернется существенными затратами на администрирование, уверен Александр Калинин. Отметки требуют не только специального программного обеспечения и оплаты кодов, но и введения профессионального электронного документооборота, говорится в письме. В связи с этим "Опора России" предлагает разрешить работающим на себя торговать маркируемой продукцией, при этом не ставя на нее чипы.

"Учитывая намечающуюся тенденцию к расширению перечня товаров, подлежащих маркировке, всё больше самозанятых не будут иметь возможности выйти из тени и начать работать официально, используя специальный налоговый режим", - предупредил Калинин.

В Минэкономразвития полностью поддерживают инициативу делового объединения, заявили "Известиям" в ведомстве. Пунктом о торговле самозанятыми товарами без их чипирования может быть дополнен план мероприятий по "Трансформации делового климата", проект распоряжения правительства об этом находится в процессе подготовки.

Под самозанятыми понимаются граждане, которые трудятся на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Такие предприниматели регистрируются в приложении "Мой налог" и платят сбор в размере 4%, если работают с физлицами, и 6% - если с юрлицами и ИП. С 2020 года этот режим доступен в 23 регионах России.