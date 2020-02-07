Подросткам хотят разрешить самозанятость

7 февраля. FINMARKET.RU - Регистрироваться и работать в качестве самозанятых стоит разрешить уже с 14 лет, считают в правительственном Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Идея вошла в пакет мер, предложенных для развития молодежного предпринимательства по поручению президента. В ФНС отмечают, что в ряде случаев использовать новый налоговый режим несовершеннолетние могут и сейчас, пишут "Известия".

Сейчас Трудовой кодекс разрешает работать начиная с 14-летнего возраста с письменного согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства, но не в ущерб учебе. Если успеть получить общее образование к 15 годам, то письменных разрешений не требуется, но работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью. Без оговорок заключение трудовых договоров разрешено с 16 лет.

В исключительных случаях карьеру можно начать раньше 14 лет. ТК допускает это в случаях, если ребенок участвует в создании театральной постановки, фильма и т.д. и такая работа не нанесет ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор в таких случаях заключают с родителем. А в разрешении органа опеки и попечительства указывают максимальную продолжительность рабочего дня.

Одна из идей, попавших в пакет АСИ, связана с родительскими разрешениями на совершение подростками предпринимательских сделок. Сейчас в каждом случае от взрослых членов семьи требуется отдельное согласие, заверенное нотариально. В агентстве считают, что можно оформлять его единожды, указав в документе срок действия и максимально допустимую сумму сделки.

Другая идея — упростить процедуру эмансипации: дать возможность судам объявлять несовершеннолетнего полностью дееспособным при отсутствии согласия органа опеки или попечительства.

Предложено также не требовать от родителей согласия на обработку персональных данных подростка 14–18 лет, чтобы тот мог пользоваться цифровыми сервисами для предпринимателей, получать авторские права на результаты интеллектуальной деятельности.

Около 88% российских учеников старших классов хочет заняться предпринимательством, а 26% уже развивает свой проект, говорят результаты опроса АСИ. Эти данные "Известиям" предоставила корпоративный директор агентства Елена Мякотникова.