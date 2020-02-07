Персональные данные на "черном рынке" котируются выше сведений банковских карт

7 февраля. FINMARKET.RU - В 2020 году злоумышленники продолжат охотиться за персональными данными россиян, предупреждают специалисты. Они советуют беречь личную информацию, тщательно следить за тем, кто и как ее собирает, или хотя бы не выкладывать лишнее в интернет, пишет "Российская газета"

На "черном рынке" персональныестоят кратно больше, чем даже полные сведения банковской карты, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот. Дело в том, что личные сведения гораздо лучше монетизируются, чем данные по картам, поясняет гендиректор Qrator Labs Александр Лямин.

Банки для предотвращения несанкционированного снятия денег с карт внедрили системы антифрода, которые останавливают подозрительные транзакции. С ее помощью финансовая организация может достаточно быстро купировать ущерб, блокировав операцию, поясняет Лямин.

Однако в случае с персональными данными вариантов для заработка гораздо больше, включая пресловутую социальную инженерию. Поэтому такие сведения стоят дороже.

"Ценность персональных данных на черном рынке зависит от их уникальности, актуальности и полноты, - отмечает эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Георгий Старостин. - Стоимость текстовых записей без копий документов при оптовых продажах начинается от 1-2 рублей. При наличии копий документов суммы существенно возрастают".

Чаще всего данные утекают по вине сотрудников компаний и госорганов. Часть инцидентов традиционно на совести хакеров. Но "следы" в Сети оставляют и сами пользователи, например в соцсетях.

В Европе штрафы за нарушения безопасности персональных данных достигают 20 млн евро, или 4% годового глобального дохода компании. Роскомнадзор в ноябре анонсировал появление и в России штрафов за покупку и последующее использование украденных персональных данных, но проекта поправок пока нет.