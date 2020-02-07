Власти могут ввести квоты на закупку отечественной радиоэлектроники

7 февраля. FINMARKET.RU - Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями. Проект такой директивы подготовил и направил на согласование, в том числе курирующему промышленность вице-премьеру Юрию Борисову (Минпромторг), пишут "Ведомости", ссылаяющиеся на копию письма.

Зависимость от импортных микросхем колоссальная. Покане развивают российскую электронику, они остаются чувствительны к внешним угрозам – кибератакам, прекращению поставок, влиянию незадекларированных возможностей в зарубежном оборудовании. Если поставки иностранных микросхем будут приостановлены, в большинстве сегментов производство российского оборудования почти полностью остановится, предупреждает председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аполлонова.

В правительстве пока единого мнения нет, пишут "Ведомости". Минфин проект директивы не поддерживает, Минэкономразвития запросило дополнительную информацию, сообщил представитель Минпромторга. Его коллеги из Минэкономразвития и Минфина не ответили на вопросы.

В 2019 г. правительство уже подняло планку ценовой преференции на радиоэлектронику с 15 до 30% при закупках госкомпаний, напоминает замруководителя ФАС Михаил Евраев. ФАС предлагает то же сделать с госзакупками – поддерживать отечественную промышленность, но сохранив конкуренцию.

ВТБ в целом согласен с концепцией поддержки отечественных производителей радиоэлектроники, говорит его представитель. Банк подготовил свои предложения и передал в правительство. Представители других госкомпаний не ответили на запросы.

После сбора отзывов проект будет снова направлен на согласование, говорит представитель Минпромторга. Возможно, будут введены квоты на закупку отечественной радиоэлектроники, допустил он, не уточнив какие.

Правительство активно обсуждает введение квот – обязательства госзаказчиков и госкомпании закупать определенную долю всех товаров и услуг только у российских поставщиков. Идею ограничить закупки иностранных товаров поддерживает и первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Директива позволит обойти нормы ВТО, объясняет Аполлонова. Вступив в ВТО, Россия обязалась предоставлять недискриминационный доступ товарам из других стран. Госзакупки – исключение, а вот закупки госкомпаний – нет. Поэтому вводить на законодательном уровне приоритеты и разные квоты сложно, но если сами госкомпании отдадут приоритет отечественной продукции, то это не нарушит правила, говорит Аполлонова.