Госкомпании обяжут очищать прибыль от неденежных убытков при расчете дивидендов

7 февраля. FINMARKET.RU - Госкомпаниям запретят учитывать так называемые неденежные убытки при расчетах прибыли, а затем и суммы дивидендов, рассказали "Известиям" высокопоставленный чиновник в правительстве и собеседник, близкий к Минфину.

По словам собеседника газеты, знакомого с планами Министерства, это будет закреплено в законодательстве. Организациям запретят учитывать практически любые некассовые и разовые расходы, кроме амортизации. Например, будет нельзя включать в отчетность обесценение активов или убытки от изменения курсовых разниц.

"Госкомпании периодически совершают чудеса учета, "роняют"через некассовые корректировки и в результате перечисляют минимум дивидендов. Можно написать на бумаге что угодно, но фактический финансовый результат от этого не поменяется", - объяснил проблему источник "Известий".

Как отметили собеседники газеты, в 2018 году бюджет лишился примерно 100 млрд рублей дивидендов из-за того, чтовключили некассовые расходы в расчеты чистой прибыли.

"Действительно, наблюдаются случаи, когда госкомпании не корректируют базу для расчета дивидендов на сумму некассовых расходов. Данный вопрос требует рассмотрения", - заявили в пресс-службе Минфина.

Некассовые операции должны отражаться в бухучете обособленно, но по-прежнему многие компании и госучреждения включают их в расходы, знает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, это часто ведет к искажению показателей финансовой отчетности предприятия, в том числе отражается на показателях чистой прибыли.

В этом году, согласно прогнозам Минфина, в бюджет должно поступить 543 млрд рублей в виде дивидендов, а в 2021-2022 годах - 676 и 794 млрд рублей.