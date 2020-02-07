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07 февраля 2020 года 09:25
Госкомпании обяжут очищать прибыль от неденежных убытков при расчете дивидендов
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DPA/ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Госкомпаниям запретят учитывать так называемые неденежные убытки при расчетах прибыли, а затем и суммы дивидендов, рассказали "Известиям" высокопоставленный чиновник в правительстве и собеседник, близкий к Минфину. По словам собеседника газеты, знакомого с планами Министерства, это будет закреплено в законодательстве. Организациям запретят учитывать практически любые некассовые и разовые расходы, кроме амортизации. Например, будет нельзя включать в отчетность обесценение активов или убытки от изменения курсовых разниц. "Госкомпании периодически совершают чудеса учета, "роняют" прибыль через некассовые корректировки и в результате перечисляют минимум дивидендов. Можно написать на бумаге что угодно, но фактический финансовый результат от этого не поменяется", - объяснил проблему источник "Известий". Как отметили собеседники газеты, в 2018 году бюджет лишился примерно 100 млрд рублей дивидендов из-за того, что госкомпании включили некассовые расходы в расчеты чистой прибыли. "Действительно, наблюдаются случаи, когда госкомпании не корректируют базу для расчета дивидендов на сумму некассовых расходов. Данный вопрос требует рассмотрения", - заявили в пресс-службе Минфина. Некассовые операции должны отражаться в бухучете обособленно, но по-прежнему многие компании и госучреждения включают их в расходы, знает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, это часто ведет к искажению показателей финансовой отчетности предприятия, в том числе отражается на показателях чистой прибыли. В этом году, согласно прогнозам Минфина, в бюджет должно поступить 543 млрд рублей в виде дивидендов, а в 2021-2022 годах - 676 и 794 млрд рублей.
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Ключевые слова: РФ, госкомпании, прибыль, расчет, дивиденды
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