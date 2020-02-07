Получить потребкредит станет сложнее

7 февраля. FINMARKET.RU - Банки могут ужесточить условия выдачи необеспеченных потребительских кредитов из-за повысившихся рисков в этом сегменте рынка. По сути, это означает, что низкие ставки и хорошие условия по кредиту получат в основном только "сильные" и проверенные заемщики. Такие выводы следуют из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства НКР, пишет "Российская газета"

К концу 2019 года темпы роста беззалогового кредитования физлиц замедлились до 20%. Это следствие мер ЦБ РФ по охлаждению сегмента, чтобы избежать быстрого роста долговой нагрузки граждан. Так, с октября при выдаче потребкредита больше 10 тыс. руб. банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

На этом фоне, по оценкам НКР, рост необеспеченного кредитования притормозит в 2020 году до 12%, а если ЦБ решится на новые, то и еще сильнее.

Несмотря на замедление роста после введения ПДН, доля кредитов сроком более 3-х лет остается высокой: к концу 2019 года она приблизилась к 60% от суммы беззалоговых потребкредитов. ЦБ уже выразил озабоченность тенденцией к удлинению потребительских ссуд для снижения формального ПДН заемщиков. В связи с этим в НКР оценивают вероятность введения мер по ограничению роста доли кредитов свыше 3-х лет как очень высокую, однако рассчитывают, что до середины года этого не произойдет.

Возможные дополнительные ограничения ЦБ могут включать как прямые запреты выдавать кредиты без обеспечения заемщикам с высоким ПДН либо выдавать кредиты сроком свыше 5-ти лет, так и более мягкие варианты - например, ограничение максимальной доли необеспеченных кредитов свыше 5-ти лет в портфеле банка, полагает директор-руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин.

По его словам, банки уже активно корректируют свои кредитные политики, в результате чего фокус в необеспеченном кредитовании сместится к более надежным клиентам, которым банки смогут предложить ставки пониже.

В НКР также ожидают, что в 2020 году на 10% сократится и количество банков в целом. За 2019 год были отозваны или аннулированы лицензии 31-й кредитной организации, произошло также 12 реорганизаций в форме присоединения.

В этом году, по оценкам НКР, могут быть отозваны лицензии еще у 25-30 банков. С учетом добровольных ликвидаций и реорганизаций общее число банков уменьшится с 442 на 1 января до немногим более 400 на конец года, прогнозируют в агентстве.