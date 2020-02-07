.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 7 февраля составил 63,472 руб.
07 февраля 2020 года 08:35
Получить потребкредит станет сложнее
|0
Александр Колбасов/ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Банки могут ужесточить условия выдачи необеспеченных потребительских кредитов из-за повысившихся рисков в этом сегменте рынка. По сути, это означает, что низкие ставки и хорошие условия по кредиту получат в основном только "сильные" и проверенные заемщики. Такие выводы следуют из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства НКР, пишет "Российская газета". К концу 2019 года темпы роста беззалогового кредитования физлиц замедлились до 20%. Это следствие мер ЦБ РФ по охлаждению сегмента, чтобы избежать быстрого роста долговой нагрузки граждан. Так, с октября при выдаче потребкредита больше 10 тыс. руб. банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. На этом фоне, по оценкам НКР, рост необеспеченного кредитования притормозит в 2020 году до 12%, а если ЦБ решится на новые ограничения, то и еще сильнее. Несмотря на замедление роста после введения ПДН, доля кредитов сроком более 3-х лет остается высокой: к концу 2019 года она приблизилась к 60% от суммы беззалоговых потребкредитов. ЦБ уже выразил озабоченность тенденцией к удлинению потребительских ссуд для снижения формального ПДН заемщиков. В связи с этим в НКР оценивают вероятность введения мер по ограничению роста доли кредитов свыше 3-х лет как очень высокую, однако рассчитывают, что до середины года этого не произойдет. Возможные дополнительные ограничения ЦБ могут включать как прямые запреты выдавать кредиты без обеспечения заемщикам с высоким ПДН либо выдавать кредиты сроком свыше 5-ти лет, так и более мягкие варианты - например, ограничение максимальной доли необеспеченных кредитов свыше 5-ти лет в портфеле банка, полагает директор-руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. По его словам, банки уже активно корректируют свои кредитные политики, в результате чего фокус в необеспеченном кредитовании сместится к более надежным клиентам, которым банки смогут предложить ставки пониже. В НКР также ожидают, что в 2020 году на 10% сократится и количество банков в целом. За 2019 год были отозваны или аннулированы лицензии 31-й кредитной организации, произошло также 12 реорганизаций в форме присоединения. В этом году, по оценкам НКР, могут быть отозваны лицензии еще у 25-30 банков. С учетом добровольных ликвидаций и реорганизаций общее число банков уменьшится с 442 на 1 января до немногим более 400 на конец года, прогнозируют в агентстве.
.
Ключевые слова: Россия, потребкредиты, выдача, ограничения
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.