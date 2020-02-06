Инфляция в январе составила 0,4%

В январе потребительские цены в РФ выросли на 0,4% после такого же роста в декабре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%

6 февраля. FINMARKET.RU - В январе 2020 года инфляция составила 0,4% после 0,4% в декабре,0,3% в ноябре и 0,1% октябре, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В январе 2019 года цены выросли на 1%.

Годовая инфляция в январе текущего года составила 2,4% после 3% в декабре.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в январе подорожали на 0,7%, непродовольственные товары - на 0,2%, услуги - на 0,2%.

В 34-х субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в Республике Коми - на 1,9%, в результате увеличения цен на услуги на 4,6%, и Республике Бурятия - на 0,9%, в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,6%. В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге - на 0,7%.

Инфляция в январе 2020 года совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, также равнялся 0,4%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год продолжил снижаться - уже до 3,5% (с 3,6% по опросу месяц), на 2021 год равняется 3,9%.

Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, инфляция продолжит торможение и летом приблизится к двухпроцентной отметке, составив 2,2-2,3% год к году в июне-июле.

Прогноз на текущий год в целом Минэкономразвития не меняет - это те же 3%, что и в сентябрьской версии документа. Прогноз на 2021-2024 г - 4%, что соответствует таргету ЦБ.

Сам Центробанк придерживается на данный момент значительно более консервативного прогноза по инфляции на текущий год - 3,5-4%.

Цены на бензин в январе выросли на 0,2%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за январь текущего года стали дороже на 0,7%.

На 2,5% выросли цены на отечественные легковые автомобили, на 0,4-0,9% - на иномарки.

В январе среди продовольственных товаров более всего снизились цены на пшено - на 3,3%. Снижение цен на 5,0% и более отмечалось в 19-ти субъектах Российской Федерации. Заметнее всего пшено подешевело в Белгородской и Ивановской областях - на 9,6% и 9,2% соответственно.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 1,1% подешевело мясо кур, на 1,0% - рис, на 0,8% - свинина, на 0,5% - масло оливковое.

Среди овощей и фруктов продолжили заметно дорожать свежие огурцы и помидоры на 23,3% и 14,1% соответственно, и виноград - на 11,3%. В то же время апельсины подешевели на 5,1%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 2,0% выросли цены на гречку, на 0,6-0,7% - консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, овощи натуральные консервированные, маринованные, консервы рыбные, соки фруктовые, молоко сгущенное с сахаром, зефир, пастилу, кальмары мороженые, сыры плавленые, отмечает Росстат.