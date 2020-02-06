Коронавирус может замедлить темпы роста ВВП РФ на 0,11 п.п. - опрос

6 февраля. FINMARKET.RU - По итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса российский ВВП может потерять 0,11 п.п., прогнозируют аналитики ряда фининститутов и агентств, опрошенные "Известиями".

Прогноз о влиянии коронавируса на экономические показателипредоставили изданию специалисты Райффайзенбанка, Альфа-Банка, Ситибанка, Промсвязьбанка, МТС Банка, Совкомбанка, а также рейтинговых агентств Эксперт РА, АКРА и НКР.

До появления информации о вспышке 2019-nCoV эти же аналитики прогнозировали рост экономики на 1,75%.

Негативноеинфекции на темпы увеличения ВВП России ожидает пять респондентов "Известий", четверо не изменили свои оценки.

Один из самых пессимистичных прогнозов "Известиям" дали в МТС Банке: аналитик Роман Дмитриев допустил потерю в 0,2–0,3 п.п. от годового ВВП из-за распространения болезни. В Промсвязьбанке видят риск снижения валового продукта на 0,2 п.п. по итогам 2020 года и не менее 0,1 п.п. в первом полугодии. По словам главного аналитика организации Дениса Попова, особую опасность эпидемия представляет для транспорта, туризма, торговли и отраслей машиностроения, ориентированных на комплектующие китайского производства.

По оценке АКРА, из-за коронавируса резко сократится въездной туризм из Китая и спрос на энергоресурсы со стороны Европы и КНР. Суммарный эффект на динамику российской экономики составит от 0,15 до 0,2 п.п. в этом году, уверен аналитик агентства Дмитрий Куликов. Впрочем, по туризму потери будут временными — по окончании острой фазы борьбы с вирусом спрос должен будет ускориться и отчасти компенсировать убытки за счет осуществления отложенных поездок, отметил эксперт. Если эпидемию нейтрализуют в ближайшие несколько недель, российский ВВП недосчитается 0,1–0,2 п.п. роста, добавил эксперт НКР Александр Проклов.

По последнему прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2020 году должен составить 2%. МЭР пересмотрело свои оценки после того, как президент объявил о введении новых мер господдержки. Увеличение бюджетных расходов позволит смягчить негативный эффект от коронавируса, считает Денис Попов из Промсвязьбанка. Чтобы еще больше нивелировать замедление, нужно продолжить снижать ключевую ставку, отметил он.

Несмотря на прямые потери в темпах ВВП, на инфляцию коронавирус не повлияет, полагают все опрошенные эксперты. На конец года рост цен составит в среднем 3,53%, что ниже таргета ЦБ в 4%. Отказ от закупок китайских товаров некоторыми торговыми сетями — краткосрочная мера. К тому жене живет более пяти дней изолированно от живых организмов, а транспортировка из Китая занимает больше времени, отметил Роман Дмитриев из МТС Банка.