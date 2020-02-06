EY: экспорт продукции автопрома РФ в 2019 г. вырос на 17%

6 февраля. FINMARKET.RU - Общийпродукции российского автопрома, включая автомобили, сборочные комплекты и комплектующие, вырос в 2019 году на 17% - до $4 млрд, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование Ernst & Young.

Рост зарубежных поставок наблюдается третий год подряд.

При этом, отмечает издание, в долгосрочной стратегии развития автопрома, утвержденной весной 2018 г., предполагалось, что в 2019 г. экспорт в базовом сценарии достигнет только $2,9 млрд, при оптимистичном - $3,4 млрд. Аналогичная ситуация была и в 2018 г. Тогда экспорт составил $3,4 млрд, а целевой уровень стратегии в зависимости от сценария - $2,5-2,8 млрд.

"По итогам прошлого года первое место в общей структуре экспорта автопрома вернули легковые и легкие коммерческие (LCV) автомобили - их доля составила 44% (год назад лидировали автокомпоненты с долей 47%). Они же обеспечили основную прибавку общего экспорта: поставки выросли на 34% - до $1,7 млрд. В предыдущие четыре года экспорт либо стагнировал, либо рос, но меньшими темами, чем в 2019 г. (в 2017 г. - на 18%). Экспорт легковых автомобилей и LCV в 2019 г. в количественном выражении увеличился на 21% - до 113 200 шт.", - оценивает EY.

Компания объясняет рост поставок автомобилей за рубеж в 2019 г. прежде всего восстановлением спроса в странах СНГ, пишут "Ведомости".

В то же время российский авторынок, по данным АЕБ, в 2019 г. сократился на 2,3% - до 1,76 млн легковых автомобилей и LCV. В денежном выражении, по оценке "Автостата", рынок легковых автомобилей увеличился на 5,6% - до 2,54 трлн руб.

Российские автозаводы начали активно развивать экспорт на фоне сильно сократившегося после 2013 г. рынка, приводит газета мнение аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова. На динамике также сказались господдержка - в частности, компенсация части логистических расходов - и расширение сборочного производства российских брендов в Казахстане, где был введен утилизационный сбор.

В 2020 г. экспорт продукции российского автопрома может составить в зависимости от сценария стратегии автопрома $3,4-4,2 млрд.

Экспорт легковых автомобилей, скорее всего, вырастет в 2020 г. на 10-15%, для роста экспорта грузовых автомобилей и автобусов больших предпосылок не видно, добавляет газета со ссылкой на партнера EY Сергея Павлова.