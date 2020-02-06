Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

6 февраля. FINMARKET.RU -на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой"Известиям" дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу, пишут "Известия". Опрошенные изданием девелоперы также прогнозируют рост цен в среднем до 20%, а в некоторых регионах — и до 25%. Однако в правительстве отметили, что введение системы эскроу-счетов произошло без резкого скачка цен. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря внедрению современных технологий.

Увеличение стоимости жилья станет очевидным летом 2021 года, заявил "Известиям" первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, принимавший участие в работе над законом о долевом строительстве.

"Во-первых, к этому времени завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов. Во-вторых, произойдет монополизация рынка. Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в "новой Москве" — от 9 до 12%", — отметил сенатор.

Повышение в 25%, согласно прогнозам экспертов комитета, будет связано с несколькими факторами. Так, сейчас ставка по кредитам для застройщиков по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов у всех банков была приблизительно одинаковой — от 11 до 14%. До введения этой системы у застройщиков был бесплатный доступ к средствам дольщиков. Кроме того, теперь строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%, отметил Сергей Лисовский. Все платежи теперь идут через банк, но, как показывает практика, нередко это происходит с задержкой примерно в три-четыре недели, что тоже прибавляет несколько процентов к затратам. В среднем, согласно расчетам экспертов, это выливается в 23% прямых издержек у застройщика.

По данным Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, медианная стоимость (среднее арифметическое максимальной и минимальной цен) квадратного метра жилья по итогам года составила 70 тыс. рублей, что примерно на 10% выше, чем в начале 2-го квартала 2019-го (перед переходом на эскроу-счета). Несмотря на это, в ведомстве исключили введение административное регулирование цен на недвижимость, потому что это "не является рыночным механизмом".