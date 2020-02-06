СП: у системы госуправления проблемы с целеполаганием

6 февраля. FINMARKET.RU - Счетная палата провела стратегический аудит 17 федеральных министерств и семи служб и пришла к неутешительным выводам: у системы государственного управления проблемы с целеполаганием. В их планы включено достижение чуть больше половины (55%) показателей национальных проектов и около четверти (26%) показателей программ, за которые они отвечают. Проблема – в системе планирования показателей, ее нужно пересмотреть, пишет Счетная палата в отчете о работе министерств и ведомств в 2019 г. , пишут "Ведомости", ссылаясь на документ.

Даже тех целей, которые министерства устанавливают для себя, они не достигают, констатирует Счетная палата. Так, в 2017 и 2018 гг. не был достигнут каждый пятый показатель. Например, Минфину не удалось выполнить план привлечения внебюджетных инвестиций в проекты "Сколково" и повышения качества кредитного портфеля ВЭБа. Минприроды не справилось с оздоровлением лесов и созданием новых рабочих мест. Иногда информация в отчетах не соответствует действительности, выяснила Счетная палата. Так, в отчетах семи министерств и ведомств о реализации шести национальных и 25 федеральных проектов говорится, что рисков и проблем не выявлено. Хотя чиновники нарушали сроки мероприятий.

Управление министерствами и ведомствами и оценка их эффективности не связаны с достижением национальных целей, говорится в отчете. Не до конца внедрены методы оценки, насколько бюджетные расходы помогали достигнуть национальных целей. Счетная палата предлагает разработать методику оценки влияния органов власти на нацпроекты и проводить ее во время правительственного часа. А также наладить механизм сбора информации об удовлетворенности общества работой чиновников.