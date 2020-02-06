НПФ хотят взимать плату с взносов клиентов

6 февраля. FINMARKET.RU - Частные пенсионные фонды считают, что в законодательство необходимо вернуть положение, позволяющие им взимать с вкладчиков - граждан или компаний, уплачивающих пенсионныев фонд,- целевые взносы, которые будут направляться в капитал на покрытие административных расходов, а также на формирование страхового резерва. По сведениям "Коммерсанта", это следует из концепции законопроекта, направленного Национальной ассоциацией(НАПФ) депутату комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрию Скриванову. Схожую инициативу выдвинула Ассоциация НПФ (АНПФ).

НАПФ обосновывает инициативу тем, что программы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) носят добровольный характер и требуют значительных и регулярных инвестиций в развитие, в частности для привлечения новых клиентов, пишет "Ъ". Нынешнее законодательство позволяет НПФ формировать собственные средства не более 15% от инвестдохода от размещения пенсионных резервов (success fee). Сами пенсионные взносы остаются неприкосновенными.

Необходимость дополнительных вливаний в капитал фонда для покрытия административных расходов связана с необходимостью сохранения их финансовой устойчивости. Фондам необходимо формировать и страховой резерв, который должен составлять не менее 5% от пенсионных резервов, отмечают эксперты издания.