Устаревшие профессии не уходят с рынка труда

5 февраля. FINMARKET.RU - Цифровизация пока не привела к вымыванию с рынка труда тех десятков профессий, об устаревании которых ранее предупреждали прогнозисты. Оценки, что в ближайшие годы какие-тосовсем исчезнут, можно назвать преувеличенными, сообщают во Всероссийском научно-исследовательском институте (ВНИИ) труда при Минтруде.

Бухгалтеры, охранники, водители, банковские операционисты, библиотекари, документоведы, операторы call-центров, шахтеры, официанты, почтальоны и многие другие профессии в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сфере образования, средствах массовой информации не раз попадали в различные списки профессий, которые исчезнут в условиях автоматизации и цифровизации. Но теперь эти прогнозы следует скорректировать.

Как сообщили "Независимой газете" в пресс-службе ВНИИ труда, профессии со временем могут трансформироваться, и это нормальный исторический процесс, который происходит в экономике любой страны. Технологический прогресс постепенно ведет к тому, что создаются рабочие места, требующие достаточно высокого уровня квалификации.

"Однако процессы эти довольно длительны во времени, и когда приходится слышать о том, что в ближайшие годы какие-то профессии исчезнут совсем, то это несколько преувеличенные оценки, - обратили внимание во ВНИИ труда. - Профессия - это не некий конечный набор функций. Последнюю функцию автоматизировали, и профессия исчезла. Так не происходит".

"Встречал прогнозы, что роботы заменят водителей, почтальонов и журналистов. Однако водители, почтальоны и журналисты никуда в ближайшие годы не исчезнут. Роботы в ближайшие годы не станут нашими универсальными домашними помощниками, не обзаведутся подлинным искусственным интеллектом", - подтвердил "НГ" директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"В Атласе новых профессий мы отмечаем, что профессии выходят "на пенсию" десятки лет и никогда не исчезают полностью, - продолжил он. - Сначала это выглядит как эксперименты по замене тех или иных видов деятельности новыми технологическими решениями, что мы видим сегодня. Дальше процесс становится массовым, профессии становятся "устаревающими", в них уже превалирует социальный, а не экономический смысл. Но говорить о полном исчезновении той или иной профессии категорически нельзя".

"В настоящее время существует много прогнозов с исчезновением одних и проявлением других профессий, связанных с цифровизацией экономики. Они скорее всего сбудутся, но, может быть, не в столь близкой перспективе, как ожидают. Это связано с недостаточно быстрыми темпами цифровизации в нашей экономике", - считает доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Среди профессий, по которым совершенно незаметно какого-либо массового отказа работодателей, эксперт упомянула бухгалтеров, охранников, документоведов (архивариусов), водителей.

"До полной автоматизации всех основных процессов, до перехода российской экономики на преобладание высококвалифицированных сотрудников путь еще немалый", - продолжает исполнительный директор компании "Форэс" Михаил Ловков. И конечно, любая промышленная компания нуждается в узкоспециализированных кадрах.