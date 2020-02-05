Срок за задержку зарплаты могут увеличить

5 февраля. FINMARKET.RU - Уголовноеза невыплату зарплаты могут существенно ужесточить, выяснили "Известия" . Рекомендация проработать вопрос о внесении изменений в уголовное законодательство зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Специалистам Следственного комитета и МВД предстоит рассмотреть вопрос о том, стоит ли отнести действия, предусмотренные первой и второй частями ст. 145.1 УК ("Невыплата зарплаты…") к преступлениям средней тяжести, а те, о которых идет речь в третьей части, - к тяжким.

Уголовный кодекс разделяет преступления по категориям в зависимости от наказания. Те, за которые предусмотрено до трех лет лишения свободы, считаются деяниями небольшой тяжести, до пяти лет - средней, до 10 - тяжкими, а свыше 10 лет - особо тяжкими.

Сегодня за частичную невыплату зарплаты, а также пенсий, стипендий и пособий на протяжении свыше трех месяцев руководителю организации или ее филиала грозит до года лишения свободы (ч. 1 ст. 145.1). За полную невыплату свыше двух месяцев можно отправиться в колонию на срок до трех лет (ч.2 той же статьи). Согласно идее правительственной комиссии, эти действия необходимо квалифицировать как преступления средней тяжести - в этом случае срок может быть увеличен до пяти лет тюрьмы. По этой же логике, если невыплаты повлекли тяжкие последствия, руководителю должно грозить до 10 лет лишения свободы вместо нынешних двух-пяти лет (ч. 3 ст. 145.1).

Стоит отметить, что за перечисленные преступления предусмотрены и другие виды наказаний - штрафы до 0,5 млн рублей, общественные работы сроком до трех лет и дисквалификация до пяти лет. Также в УК оговорено, что руководителя накажут лишь в случае, если выплаты не были перечислены сотрудникам из корыстных или личных интересов. Те, кто совершил преступление впервые, могут и вовсе избежать ответственности, если в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела задолженность по зарплате будет погашена.

По каким причинам в правительственной комиссии был поднят вопрос об ужесточении наказания за невыплату зарплат, в протоколе ее заседания не уточняется. По данным официальной статистики, на 1 декабря прошлого года российские работодатели суммарно задолжали сотрудникам 2,9 млрд рублей - на 20% больше, чем на 1 января 2019-го. Получения заработанных денег ждали 43 тыс. работников, в среднем по 67 тыс. рублей на человека.

Усиление наказания может способствовать более активному погашению руководителями долгов перед сотрудниками, предполагает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. С января по июнь прошлого года по ст. 145.1 УК были осуждены 124 человека, сообщил Груздев. В основном осужденным назначались штрафы, добавил он. При этом 330 человек воспользовались возможностью избежать наказания, погасив долг перед сотрудниками.