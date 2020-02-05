Черные кредиторы пополнили свой мошеннический арсенал

5 февраля. FINMARKET.RU - Банк России отметил появление новой схемы в арсенале черных кредиторов: физлицу или индивидуальному предпринимателю выдают деньги, затем кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг, при этом по условиям договора процентная ставка может расти, задолженность быстро увеличивается, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Через какое-то время кредитор внезапно подает в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу, пишет "Российская газета" о новой схеме мошенничества.

При этом, несмотря на то что закон запретил взыскание задолженности в пользу черных кредиторов через суд, решения все равно могут выноситься в их пользу - многие граждане не знают о новой норме, защищающей их права, суды также могут не принять во внимание, что истец осуществляет нелегальную деятельность. К тому же заем может быть оформлен гражданско-правовым договором и нужно еще доказать, что кредитор - черный, выдает займы на регулярной основе.

Несмотря на все предпринимаемые меры,по-прежнему широко пользуются тем, что значительная часть граждан не очень хорошо разбирается в том, кто имеет и кто не имеет права выдавать микрозаймы. Хотя нелегальных кредиторов снова стало чуть меньше: в 2019 году Банк России выявил 1845 таких организаций (2293 в 2018 году, 1344 в 2017 году). В основном они работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний либо являются так называемыми анонимными кредиторами - как правило, к ним ведут незатейливые объявления с заборов и столбов.

Некоторые организации, впрочем, мимикрируют под добропорядочных игроков, работающих под надзором Банка России. Используется и такая схема, когда создается нелегальный двойник легальной микрофинансовой организации, пишет "РГ".