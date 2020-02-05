Себестоимость эквайринга растет из-за увеличения доли премиальных карт

5 февраля. FINMARKET.RU - Многие российскиеотмечают угрожающую тенденцию - рост доли премиальных карт и, как следствие, повышение себестоимости эквайринга, пишет "Коммерсант" . "Себестоимость эквайринга стремительно растет из-за увеличения доли премиальных карт. По многим категориям себестоимость превысила 2%",- говорит руководитель направления электронной коммерции в Райффайзенбанке Георгий Коннов.

Эквайринговая комиссия, которую платит торгово-сервисное предприятие (ТСП) за возможность приема банковских карт, делится на три части. Значительную ее долю составляет межбанковская комиссия (интерчейндж), которая уплачивается эмитенту карты. Эта величина определяется платежной системой в зависимости от категории ТСП, размера операций, статуса карты, количества операций по ней и т. п. Меньшая часть (0,1-0,3% от платежа) составляет комиссия платежной системы. Оставшаяся часть является доходом банка-эквайера, который обеспечивает поддержание платежной инфраструктуры (терминалов, программного обеспечения и т. п.).

В среднем на интерчейндж в эквайринговой ставке, по словам директора департамента эквайринга банка "Русский стандарт" Инны Емельяновой, приходится более 80%. При этом, как отметили в банке "Тинькофф", "все больше банков начинают выпускать премиальные карты, а операции по таким картам сильно дороже". Так, интерчейндж по премиальным картам может быть в полтора-два раза выше, чем по классическим. Средняя комиссия по стандартным картам составляет примерно 1,2-1,5%, в то время как по премиальным картам - 2-2,2%. В условиях, когда каждая десятая доля процента на счету, это серьезное преимущество.

Банки решали проблему роста себестоимости эквайринга по-разному, в том числе, как рассказали "Ъ" сразу в нескольких крупных банках, эквайеры просто по-тихому повышали ставки.

В Сбербанке, если и не разочаровались в классическом эквайринге, похоже, ставку делают уже не на него. "Сбербанк активно разрабатывает и внедряет новые платежные инструменты, которые позволяют бизнесу не только удобно и безопасно принимать оплату, но и являются для предпринимателей более экономически выгодными, например продукт "Плати QR",- заявили в банке. В других банках реальной альтернативой признают платежи через СБП.