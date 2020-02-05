Перебои с поставками гаджетов и автокомпонентов могут начаться в марте

5 февраля. FINMARKET.RU - Если в течение недели производство электроники в Китае, замороженное из-за эпидемии коронавируса, не возобновится, к концу марта ее российские продавцы столкнутся с дефицитом товара. Об этом "Известиям" сообщил топ-менеджер одного из российских IT-дистрибуторов. О возможных перебоях поставок российских партнеров в той или иной форме предупредили практически все компании, производящие электронику в Китае, отмечает он.

Уже поступает информация, что каникулы на фабриках будут продлены до 14 февраля (пока они действуют до 10-го числа), говорит директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Соколова. По ее словам, в зоне риска - смартфоны, уже к концу февраля - началу марта возможны дефицит товара и рост цен. По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5-3% в зависимости от типа товара. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung, предупреждает аналитик.

Представитель МТС Алексей Меркутов отмечает, что на российских складах большой запас гаджетов, которого хватит на несколько месяцев бесперебойных поставок. В компании не ожидают проблем с поставками, связанных с каникулами на фабриках в Китае.

Пока запасы смартфонов у ритейлеров есть - до марта ожидать дефицита вряд ли стоит, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Правда, нельзя исключать, что покупатели, ожидающие появления новых моделей смартфонов, которые планируется анонсировать в феврале, еще долго их не получат, ведь произвести новинки будет просто некому, отмечает эксперт. Но чем-то страшным отсутствие смартфонов в магазинах не обернется, ведь это не продукты, лекарства или бензин, говорит эксперт.

Ситуация со вспышкой вируса в Китае может негативно повлиять на авторынок, считают в Объединении автопроизводителей России. По оценкам исполнительного директора организации Игоря Коровкина, импортные комплектующие из Поднебесной занимают в РФ до четверти (около 20-25%) всего объема рынка. Сегодня в автопроме вряд ли можно найти комплектующие без китайских компонентов.

Ситуация с коронавирусом уже отражается на поставках продуктов питания из КНР, в первую очередь овощей и фруктов. Но что касается продовольствия, проблемы с ростом цен в России затронут в основном Дальний Восток, считают в профильных ассоциациях.

Что касается товаров легкой промышленности, отрасль столкнется с проблемами, если граница с Китаем будет полностью закрыта. Однако, как пояснил "Известиям" глава "Союзлегпрома" Андрей Разбродин, они не станут драматичными для российских потребителей. Компании переориентируют свои фабричные производства на другие страны, например, перенесут пошив готовых изделий в Индию, Пакистан и Узбекистан. Такие сложности не приведут к повышению цен, уверен эксперт. Сниженный потребительский спрос не позволит производителям и ритейлерам менять стоимость товаров.