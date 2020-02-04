Минпромторг предложил поправки в законы о госзакупках и закупках у госкомпаний

4 февраля. FINMARKET.RU - Идеи квот на закупки российской продукции в заказах государства и госкомпаний вернулись в Белый дом. Проекты поправок Минпромторга в ФЗ-44 и ФЗ-223 (о госзакупках и закупках у госкомпаний) направлены на согласование в министерства, размер квот предложено определять правительству, пишет "Коммерсант" . Подготовить к 1 февраля такие предложения поручил "промышленный" вице-премьер Юрий Борисов 23 января. Решения предполагается принять в конце марта. В ФАС подтвердили получение документов, пояснив, что концептуально с ними согласны, но у службы есть "ряд существенных замечаний".

Дискуссия о дополнительных мерах протекционизма продолжается год, и до сих пор инициативы Минпромторга и Юрия Борисова как вице-премьера по ОПК о введении квот сталкивались с сопротивлением курировавшего гражданскую промышленность экс-вице-премьера Дмитрия Козака и регулятора в сфере закупок - Минфина. Производители же добивались расширения господдержки, ссылаясь на поручение Владимира Путина по диверсификации предприятий ОПК и привлечению их к контрактной компании по нацпроектам. Инициативы ведомств обсуждались на совещании у президента, но достичь согласия тогда не удалось, и обсуждение должно было вернуться в Белый дом.

В новом правительстве в ведение Юрия Борисова - идеолога квотирования закупок российской продукции - перешли и вопросы гражданской промышленности. По его мнению, инструменты ФЗ-44 и ФЗ-223, на применении и настройке которых настаивает Минфин, недостаточно эффективны для поддержки импортозамещения, рассказали "Ъ" в аппарате чиновника. Нет и достоверной статистики по госзакупкам отечественной продукции - она носит фрагментарный характер, "по секторам", - хотя этот аргумент скорее работает против введения общей

В ФАС считают, что поддержка российских производителей должна быть комплексной и включать введение минимальной доли закупок для глав министерств, регионов и муниципалитетов, распространение ценовой преференции на все отечественные товары с дифференциацией в зависимости от рынка, дополнительные ограничения на закупку иностранной продукции по критическим для страны товарным позициям и формирование НМЦК с учетом стоимости в том числе российской продукции, рассказал замглавы ФАС Михаил Евраев.