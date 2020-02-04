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04 февраля 2020 года 10:02
Все больше россиян ищут дополнительный заработок
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Владимир Смирнов/ТАСС
4 февраля. FINMARKET.RU - По данным опроса, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, для обеспечения достойного уровня жизни россиянам нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Самые высокие цифры желаемой зарплаты у жителей Москвы - 100 тысяч рублей, у жителей Санкт-Петербурга и крупных подмосковных городов - 91 тысяча рублей. И немало людей, которые стараются этой желаемой цели достичь. Они перестали ждать повышения финансового благосостояния от начальства и пытаются найти дополнительный заработок, пишет "Российская газета". Причем многие стараются подработку совместить с основной работой. Местные власти все чаще стараются оказывать услуги всем желающим найти и работу, и собственное дело. Так, в Хабаровске недавно открылся центр "Мой бизнес". "Здесь можно получить любую поддержку, подробно узнать, как оформить документы, получить азы нового дела", - рассказывает директор проекта Антонина Потапова. Так что сейчас настало время не ожиданий, а действий.
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Ключевые слова: РФ, население, подработка
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