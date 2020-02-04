СБП поможет оплатить проезд в транспорте

4 февраля. FINMARKET.RU - В системе быстрых платежей (СБП) может появиться новая функция -проезда в общественном транспорте по QR-коду. О том, что такой сервис обсуждается, "Известиям" рассказали в пяти банках - участниках системы, в том числе в ВТБ, Газпромбанке и в "Открытии". Этот сервис планируется реализовать после обсуждения с участниками рынка, заявили газете в ЦБ. В регуляторе добавили, что выступают за внедрение вразличных функций и вариантов оплаты.

Схема взаимодействия останется та же, как и при оплате проезда банковской картой, пояснили в ВТБ. Это будет безналичный перевод денежных средств со счета физического лица, открытого в одном банке, на счет транспортного оператора.

Предполагается, что для оплаты проезда через СБП QR-код с реквизитами платежа (получатель, стоимость) будет выводиться на терминалах, которыми уже оборудован. Пассажиру нужно будет открыть камеру и отсканировать код, а затем согласиться с оплатой в мобильном банке.

В СБП может быть два вида QR-кодов. Статический - всегда один и тот же, распечатанный на бумаге и вывешенный на видном месте - будет содержать реквизиты для оплаты проезда (данные о тарифе и маршруте). Динамический выводится на устройстве (например, на терминале, которым уже оснащена большая часть наземного транспорта) и работает только через интернет, пояснил руководитель дирекции транспортных и социальных карт "Золотой короны" Александр Гришин.

Для транспортных предприятий оплата через СБП может означать снижение затрат за счет замены терминалов в транспорте на статические QR-коды, которые даже можно распечатать на бумаге, отметил руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов.

Оплата проезда в общественном транспорте с помощью QR-кода будет востребованной в том случае, если она станет повсеместной - тогда пассажиры к ней привыкнут и будут ею пользоваться, считает управляющий директор агентства "Национальные кредитные рейтинги" Станислав Волков.

По его словам, многие молодые люди не носят с собой кредитные и транспортные карты, но имеют банковские приложения на своем смартфоне - они оценят сервис. Кроме того, этим способом оплаты смогут воспользоваться частные водители такси.