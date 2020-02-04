В РФ обеспечат бесперебойное функционирование Национальной платежной системы

4 февраля. FINMARKET.RU - До конца следующего года в России должен появиться центр тестирования технических средств и программного обеспечения криптографической защиты информации.

"Коммерсант" ознакомился с презентацией Минкомсвязи, посвященной концепции центра тестирования (ЦТ) технических средств и программного обеспечения криптографической защиты информации (СКЗИ) значимых платежных систем. Целью создания центра, как следует из концепции, является минимизация затрат российских вендоров. В частности, в нем можно будет пройти как удаленное (предварительное) тестирование, так и комплексное.

В Банке России поддерживают идею создания такого сервиса. "Вопрос касается обеспечения национального суверенитета и бесперебойного функционирования Национальной платежной, - пояснили в ЦБ. - Центр тестирования будет заниматься проверкой на соответствие функционально-техническим требованиям для того, чтобы для банков была обеспечена возможность приобретать и использовать оборудование, соответствующее требованиям 382-П и совместимое с существующими средствами международных платежных систем".

Применение отечественных HSM (устройства, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к криптографическим ключам) записано в нормативных актах ЦБ. Установлен срок перехода всех значимых платежных систем на эти модули, первый этап начинается с 1 января 2024 года.

Требования к системно значимой платежной системе устанавливаются Центробанком. Платежную систему можно считать системно значимой, если она осуществляет в течение трех календарных месяцев подряд переводы денежных средств на сумму не менее значений, установленных ЦБ; осуществляет переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, а также переводы денежных средств при рефинансировании кредитных организаций и операциях на открытом рынке. Из 51 платежной системы в реестре ЦБ 31 является системно значимой.

Как указано в концепции, размещение ЦТ СКЗИ планируется на площадке ФГБУ НИИ "Восход" (подведомственное предприятие Минкомсвязи, создает ИТ-решения для органов власти). Окончание работ по созданию центра намечено на октябрь 2021 г., а на декабрь того же года запланированы проведение предварительных и приемочных испытаний и опытная эксплуатация центра.