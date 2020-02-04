ФТС: физлицам придется декларировать вывоз за границу ЕАЭС свыше $100 тыс.

4 февраля. FINMARKET.RU - Пересечение таможенной границы ЕАЭС с "наличностью", превышающей эквивалент $100 тыс., с 4 февраля 2020 года будет предполагать обязательные подачу пассажирской таможенной декларации и предоставление документов, подтверждающих происхождение средств, говорится в пресс-релизеРоссии.

"В случае непредоставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается", - говорится на сайте таможни.

В пресс-релизе отмечается, что деньги могут быть в любой валюте, а их происхождение нужно подтверждать только в том случае, если сумма превысит эквивалент $100 тысяч по текущему курсу.

При этом новое правило касается не только наличности, но и денежных инструментов - дорожных и банковских чеков, векселей и ценных бумаг.

Подтвердить происхождение денег можно с помощью документов, которые оформляют банки при совершении конверсионных операций, выдаче денег со счёта или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих совершение гражданско-правовой сделки (наследование, дарение и так далее).

Решение об обязательном подтверждении происхождения наличных денежных средств, вывозимых за границу ЕАЭС физлицами, в случае превышения эквивалента $100 тыс., было принято коллегией ЕЭК в начале августа 2019 года.

Ранее ФТС в своем сообщении поясняла, что решение ЕЭК "направлено на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".

"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - отмечалось в сообщении таможенной службы.