Рост ВВП РФ замедлился в 2019 году до 1,3%

Рост российской экономики в 2019 году замедлился, по данным Росстата, до 1,3% после 2,5% годом ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, однако оказался чуть слабее последних оценок Минэкономразвития

3 февраля. FINMARKET.RU -РФ в прошлом году вырос на 1,3% после повышения на 2,5% в 2018 году, на 1,6% - в 2017 году, на 0,3% - в 2016 году и снижения на 2,5% в 2015 году, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 2014, 2013 и 2012 годах повышение экономики составляло 0,7%, 1,8% и 3,7%, соответственно. Темпы роста экономики в 2019 году стали минимальными с 2016 года.

Объем ВВП России за 2019 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 109 трлн 361,5 млрд рублей

Индекс-дефлятор ВВП за 2019 г. по отношению к ценам 2018 г. составил 103,4%.

Динамика изменения ВВП совпала с оценками аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце 2019 года, но оказалась слабее прогноза Минэкономразвития. Консенсус-прогноз аналитиков по росту ВВП на 2019 составлял 1,3%. Минэкономразвития изначально также прогнозировал рост экономики в 1,3%. Однако в своем докладе "Картина деловой активности", опубликованном 20 января, Минэкономразвития писало, что оценивает рост ВВП в 1,4%. "По оценке Минэкономразвития, в 2019 году темп роста ВВП составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития России (1,3%)", - говорилось в обзоре.

"В 4-м квартале 2019 года темп роста ВВП оценивается министерством на уровне 2,3% в годовом сравнении по сравнению с 1,7% в 3-м квартале 2019 года, 0,9% во 2-м квартале 2019 года и 0,5% в 1-м квартале 2019 года. По оценке Минэкономразвития, в декабре 2019 года годовые темпы роста ВВП РФ ускорились до 2,4% после уточненных 1,9% в ноябре (уточнение с 1,6%). Темпы роста в октябре 2019 года также были уточнены до 2,5% с 2,3%.", - говорилось в обзоре ведомства.

На текущий год Минэкономразвития прогнозирует рост экономики на 1,9%. Министерство подготовило и разослало на согласование в ведомства новый уточненный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, в котором учло итоги 2019 года и поручения президента РФ Федеральному собранию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. Прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год Минэкономразвития повысило в базовом сценарии до 1,9% с 1,7% по предыдущему сентябрьскому прогнозу.

При этом прогноз по росту на 2021-2024 годы остался прежним - 3,1% в 2021 году, 3,2% в 2022 году, 3,3% в 2023-2024 годах.

Наибольший рост валовой добавочной стоимости в 2019 году, согласно данным Росстата, был зафиксирован в финансовой и страховой деятельности - на 9,7%, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - на 3,2%, в добыче полезных ископаемых - на 2,7% (в 2018 году рост составлял 2,2%).

В обрабатывающих производствах рост составил 1,6% после повышения на 1,2% годом ранее. В оптовой и розничной торговле зафиксирован рост на 1,7% (+2,5%), в строительстве - на 0,4% (+2,6%).

Снижение наблюдалось в операциях с недвижимостью - на 0,6% (+3,1% в 2018 году), в административной деятельности - на 6% (+3,1%), в деятельности домашних хозяйств - на 2% после такого же снижения в 2018 году.

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2019 года составила 69,3% (75,670 трлн руб.), что на 1,4 процентного пункта (п.п.) больше, чем в 2018 году (67,9%). В том числе доля расходов домохозяйств увеличилась на 0,6 п.п. и составила 50,3% ВВП (54,969 трлн руб.), доля расходов госуправления выросла на 0,8 п.п. - до 17,8% ВВП (20,586 трлн руб.).

Доля в ВВП валового накопления повысилась в 2019 году на 0,9 п.п. - с 22,1% в 2018 году до 23% (25,255 трлн руб.). В том числе доля валового накопления основного капитала (инвестиций) увеличилась на 0,7 п.п. и составила 21,2% ВВП (23,202 трлн руб.), а доля изменения запасов материальных оборотных средств увеличилась до 1,8% с 1,6%. Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) упала до 7,7% с 10% ВВП годом ранее.