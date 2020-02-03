Вовремя не платят налоги минимум россиян

3 февраля. FINMARKET.RU - За последние 2 года процент несвоевременно уплаченных гражданами и бизнесом налогов снизился в России в 3 раза. Вместе с тем продолжает уменьшаться сумма задолженности. По итогам 2019 года при общем росте поступлений в консолидированный бюджет она сократилась на 6,2%, или на 120 млрд рублей, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Ситуацию с долгом отражает международный индекс DTI (debt-to-income - отношение долга к поступлениям). Сейчас он самый низкий за всю историю наблюдений - 6%. "Если бы DTI сегодня находился на уровне двухлетней давности (9,2%) - долг в бюджет был бы почти на 900 млрд рублей больше. Снижение индекса оказывает прямое влияние на наполнение бюджета", - пояснил замруководителя ФНС Константин Чекмышев.

По итогам прошлого года налоговая служба также впервые не зафиксировала увеличения долга по имущественным налогам граждан. Не платят налоги вовремя минимум россиян. В большинстве регионов их число не превышает 1-5% населения.

Как отмечают в ФНС, это в том числе результат создания условий для того, чтобы граждане могли быстро и удобно платить налоги. Сейчас это можно делать в личном кабинете и с помощью специальных электронных сервисов на сайте ФНС, введя УИН (уникальный идентификационный номер, указанный в налоговом уведомлении), заполнив платежное поручение.

Еще один механизм - так называемый единый налоговый платеж. Он появился в 2018 году и представляет собой аналог электронного кошелька. Налогоплательщик пополняет его заранее, а налоговые органы, когда приходит срок, самостоятельно разносят суммы на существующие обязательства.

Уже сейчас сумма таких платежей достигает 1 млрд рублей. С начала 2020 года режим стал доступен для уплаты не только имущественных налогов, но и НДФЛ. В дальнейшем его можно распространить на платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, считают в ФНС.

ФНС продолжит внедрение новых технологий в налоговое администрирование.

На упрощение взаимоотношений налогоплательщиков с государством направлены изменения, которые начнут действовать с 1 апреля: с этой даты не будут выставляться меры взыскания по долгам менее трех тысяч рублей. В большинстве случаев неуплата таких сумм не связана с уклонением от обязательств, поясняют в ФНС.