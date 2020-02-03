.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03 февраля 2020 года 10:25
Информацию о киберпреступлениях соберут через портал госуслуг
|0
UIG/ТАСС
3 февраля. FINMARKET.RU - Генпрокуратура России подготовила концепцию спецресурса для сбора от граждан информации о кибермошенничествах в финансовой среде, пишет "Коммерсант". "Спецресурс - комплекс организационно-технических мер для взаимодействия с гражданами, организациями и уполномоченными органами в части оперативной передачи данных о признаках противоправных действий в области информационно-коммуникационных технологий",- говорится в проекте концепции. В нем приводятся данные исследования ВЦИОМа, по которым каждый третий человек в РФ сталкивался с кибермошенничеством, а 9%, то есть фактически каждому десятому, в результате был нанесен реальный ущерб. При этом механизма подачи гражданами сообщений о правонарушениях в киберпространстве в России нет. Нет в России и структуры, которая занималась бы оперативной работой с гражданами по поводу киберинцидентов. При этом для киберпреступлений характерны крайне высокая скорость развития событий, отсутствие точных сведений о месте и обстоятельствах их совершения, специфичность и техническая сложность сбора доказательственной базы. Игнорировать проблему государство больше не может, "мошенническая деятельность с использованием современных социальных и кибертехнологий выступает серьезным раздражителем для широких слоев населения... назрела необходимость обеспечить защиту граждан… и предоставить в режиме онлайн оперативную помощь", говорится в материалах Генпрокуратуры. Концепция предполагает создание спецресурса в рамках Единого портала госуслуг силами созданной при Генпрокуратуре АНО (автономная некоммерческая организация). Она также должна обеспечить сбор, хранение и систематизацию информации, полученной от граждан, взаимодействовать с другими структурами в сфере кибербезопасности, создать и обновлять доступный каждому черный список фишинговых и мошеннических ресурсов. Участники финрынка комментировать проект не хотят, а правозащитники идею Генпрокуратуры поддерживают. Но, как отмечают эксперты, чтобы ресурс мог приносить пользу, нужно изменить законодательство по работе с гражданами, уточнить составы преступлений и правонарушений, назначить орган, который бы не только раскидывал обращения граждан по другим структурам, но и проводил разъяснительную работу.
.
Ключевые слова: Россия, Генпрокуратура, киберпреступления, концепция
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.