Информацию о киберпреступлениях соберут через портал госуслуг

3 февраля. FINMARKET.RU -России подготовила концепцию спецресурса для сбора от граждан информации о кибермошенничествах в финансовой среде, пишет "Коммерсант"

"Спецресурс - комплекс организационно-технических мер для взаимодействия с гражданами, организациями и уполномоченными органами в части оперативной передачи данных о признаках противоправных действий в области информационно-коммуникационных технологий",- говорится в проекте концепции.

В нем приводятся данные исследования ВЦИОМа, по которым каждый третий человек в РФ сталкивался с кибермошенничеством, а 9%, то есть фактически каждому десятому, в результате был нанесен реальный ущерб.

При этом механизма подачи гражданами сообщений о правонарушениях в киберпространстве в России нет. Нет в России и структуры, которая занималась бы оперативной работой с гражданами по поводу киберинцидентов.

При этом для киберпреступлений характерны крайне высокая скорость развития событий, отсутствие точных сведений о месте и обстоятельствах их совершения, специфичность и техническая сложность сбора доказательственной базы. Игнорировать проблему государство больше не может, "мошенническая деятельность с использованием современных социальных и кибертехнологий выступает серьезным раздражителем для широких слоев населения... назрела необходимость обеспечить защиту граждан… и предоставить в режиме онлайн оперативную помощь", говорится в материалах Генпрокуратуры.

предполагает создание спецресурса в рамках Единого портала госуслуг силами созданной при Генпрокуратуре АНО (автономная некоммерческая организация). Она также должна обеспечить сбор, хранение и систематизацию информации, полученной от граждан, взаимодействовать с другими структурами в сфере кибербезопасности, создать и обновлять доступный каждому черный список фишинговых и мошеннических ресурсов.

Участники финрынка комментировать проект не хотят, а правозащитники идею Генпрокуратуры поддерживают. Но, как отмечают эксперты, чтобы ресурс мог приносить пользу, нужно изменить законодательство по работе с гражданами, уточнить составы преступлений и правонарушений, назначить орган, который бы не только раскидывал обращения граждан по другим структурам, но и проводил разъяснительную работу.