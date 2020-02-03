Доля затрат на питание в корзине расходов россиян превысила треть

3 февраля. FINMARKET.RU - В декабре 2019 года общие расходы среднестатистической российской семьи составили 79,6 тыс. руб., что на 12,4% выше, чем в ноябре 2019 года, и на 0,8% ниже, чем в декабре 2018 года. Доля затрат на продукты питания в декабре оказалась равна 27,4 тыс. руб., что на 19,4% выше, чем в предыдущем месяце, и на 5,8% ниже, чем в декабре 2018 года. Доля расходов на питание составила 34,4%, что на 6,2% выше, чем в ноябре, и на 6,6% выше, чем в декабре 2018 года, свидетельствуют данные исследовательского холдинга Ромир, разработавшего методику расчета Food Index.

Рост расходов по сравнению с ноябрем носит сезонный характер. Тем не менее, в декабре 2019 года наблюдается нетипично высокий для периода рост расходов на еду, из-за которого индекс достиг самого высокого значения за последние два года.

В целом, за 2019 год наблюдается низкий рост расходов (+1,2% по сравнению с 2018), что меньше инфляции, а значит реальные расходы россиян снизились. При этом расходы на еду растут достаточно высокими темпами (+5,0% против прошлого года), и доля расходов на еду также продолжает расти, отмечает Ромир

В современной экономике существует ряд показателей, характеризующих уровень благосостояния населения. Некоторые из них основаны на анализе потребления домохозяйств, а в частности, структуры затрат. Это обусловлено следующими факторами:

Затраты на продукты питания – та статья расходов, которая обязательно присутствует в бюджете любого домохозяйства, поскольку питание – первоочередная базовая потребность.

Размер доли бюджета, которую семья тратит на питание, определяет объем средств, которые домохозяйство может потратить на другие обязательные потребности (жилье, транспорт, связь, одежда, обувь, здоровье и др.), на восстановление (отдых, спорт, культура и др.) и развитие (образование, улучшение условий проживания и др.)

Повышение цен на продукты питания, относящихся к категории обязательных, не оказывает существенного влияния на объемы их потребления, что может создавать видимость сохранения сбалансированности спроса и предложения на рынке. Однако это приводит к увеличению доли затрат на продукты питания в общей структуре расходов домохозяйств и снижению объемов потребления других категорий товаров и услуг, что в итоге приводит к снижению уровня жизни населения.

Степень доступности и достоверности данных о расходах выше в сравнении с доходами, учитывая тот факт, что информация о доходах чаще скрывается или искажается.

Затраты более точно отражают благосостояние, поскольку доход – лишь одно из условий, обеспечивающих доступ к потреблению. Затраты в большей степени отражают способность домохозяйств удовлетворять свои потребности.

Для интерпретации показателей индекса благосостояния предлагается воспользоваться международными стандартами уровня жизни, утвержденными ООН на основе коэффициента Энгеля. Так, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре доходов составляет 60% и более, считается крайне бедной.