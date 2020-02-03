НПФ упростят восстановление прав пострадавших от мошенников

3 февраля. FINMARKET.RU - Процедуру оспаривания гражданами неправомерных переводов пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, ставших масштабной проблемой российской пенсионной системы, могут упростить, пишет "Коммерсант" . Национальная ассоциация(НАПФ) направила в конце прошлого года письмо на имя зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, предложив для "равных условий по защите прав как гражданина, так и НПФ" создать механизм оценки подлинности подписи застрахованного лица на договоре об ОПС уже во время рассмотрения обращений жертв фальсификации документов ЦБ.

От перевода пенсионных накоплений без ведома граждан только за последние годы могли пострадать сотни тысяч человек. В подавляющем большинстве случаев в результате досрочных переходов россияне теряли накопленный инвестдоход. В прошлом году неправомерные переводы стали причиной проверок НПФ по поручению Генпрокуратуры.

В настоящее время, чтобы средства гражданина вернулись в фонд, из которого он по своему желанию не уходил, суд должен признать договор об ОПС недействительным. НАПФ не предлагает изменить эту процедуру. По мнению пенсионного лоббиста, независимая почерковедческая экспертиза позволит застрахованному лицу "в максимально короткий срок в судебном порядке восстановить свои нарушенные права". Таким образом будут минимизированы риски финансовых потерь гражданина, "обусловленные в том числе длительным сроком судебной процедуры по признанию договора об ОПС недействительным".

Вместе с тем процедура восстановления прав застрахованных лиц через суд сложна, и, по определению экспертов, лишь "единицы доходят до конца судебного пути", свидетельствуют и данные Пенсионного фонда России (ПФР), который с 2016 по 2019 год восстановил потерянный инвестдоход по решению суда о недействительности договора ОПС лишь 165 гражданам. При этом, согласно статистике регулятора, за девять месяцев 2019 года только в ЦБ от граждан поступило свыше 1,7 тыс. жалоб на неправомерный перевод пенсионных накоплений, а в 2018 году таких обращений было 2 тыс.

О необходимости механизма досудебного урегулирования вопросов о неправомерном переводе пенсионных накоплений говорил ранее источник "Коммерсанта", близкий к ПФР. По его словам, можно было бы использовать механизм финуполномоченного, в сферу ответственности которого НПФ попадают с 2021 года.