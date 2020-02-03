Из инвесткодекса исключат финансовую господдержку

3 февраля. FINMARKET.RU - В законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который должен был стать всеобъемлющим кодексом об инвестициях, ко второму чтению планируется внести существенные поправки. Первая и главная — это полное исключение из него финансовой господдержки. Об этом замглавы Минфина Андрей Иванов заявил на специальном совещании в Общественной палате.

Госдума уже одобрила законопроект в первом чтении. Согласно принятой версии документа, инвесторы, с которыми заключается соглашение о защите и поощрении капиталовложений, могли рассчитывать на господдержку. Среди мер перечислены, например, субсидии, льготы по налогам и сборам, финансирование создания инфраструктуры за счет бюджета и так далее. Как пояснил "Известиям" Андрей Иванов, от этого блока решено отказаться, поскольку сегодня в приоритете ускорение реализации нацпроектов.

Работа по систематизации всего инвестиционного законодательства — правил господдержки и особых режимов (например, территорий опережающего развития или свободных портов) — требует более длительной проработки, уточнил замглавы Минфина. Ранее президент рекомендовал принять документ до конца апреля.

По данным мониторинга реализации восьми из 13 нацпроектов за 10 месяцев 2019 года, опубликованным в начале января Счетной палатой, по каждому из изученных направлений развития страны были выявлены риски и недостатки. А по предварительным данным Минфина по исполнению федерального бюджета, правительство Дмитрия Медведева за прошлый год освоило 18,2 трлн рублей, или 94,2% к уточненной бюджетной росписи. Таким образом, потратить не успели 1,1 трлн рублей.

По оценкам экспертов и близких к правительству источников "Известий", одна из задач, стоящих перед новым составом кабмина во главе с Михаилом Мишустным, как раз заключается в улучшении качества исполнения нацпроектов.

Другое важное изменение в законопроекте касается малого и среднего бизнеса. Инвесторам, которые активно вовлекают в работу небольших предпринимателей, предоставят дополнительные преференции. Как именно будут поощрять компании, привлекающие к работам МСБ, еще предстоит определиться, уточнил Иванов. Пока предполагается, что таким компаниям будет предоставлена возможность продления стабилизационной оговорки либо улучшения условий возмещения затрат на инфраструктуру.

Кроме этого, порог входа бизнеса в «режим стабильности» снизят с 1,5 млрд до 0,5 млрд рублей инвестиций для проектов в сфере агропромышленного комплекса, сказал замглавы Минфина. Он уточнил, что речь идет именно о собственных средствах инвестора, а не о кредитах, акционерных займах или других формах привлеченного со стороны капитала.

В Минфине на вопрос, останутся ли ГЧП и концессии в документе, заявили, что непосредственно из законопроекта о защите и поощрении капиталовложений их исключат. Однако в действующие законы, посвященные этим форматам, будут внесены поправки. Они будут касаться контроля и учета обязательств государства перед инвесторами.