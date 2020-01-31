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31 января 2020 года 11:24
Минфин предложил ужесточить валютный контроль для участников бюджетного процесса
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Сергей Савостьянов/ТАСС
31 января. FINMARKET.RU - Минфин РФ предлагает наделить Федеральное казначейство полномочиями по валютному контролю за операциями его клиентов - участников бюджетного процесса при обращении с казенными деньгами. Это следует из опубликованного проекта изменений к закону "О валютном регулировании и валютном контроле", пишет "Коммерсант". В пояснительной записке к законопроекту министерство ссылается на анализ правоприменения, показавший недостаточный контроль валютных операций в рамках расчетов с участием бюджетных денег. Сейчас резиденты РФ могут беспрепятственно открывать валютные счета в уполномоченных банках - при этом участники бюджетного процесса могут проводить валютные операции со средствами федерального бюджета без санкций казначейства. Для ликвидации этого пробела в регулировании Минфин и предлагает наделить Федеральное казначейство (ФК) полномочиями по контролю за валютными операциями участников бюджетного процесса. При этом ведомство станет агентом валютного контроля наряду с Банком России и уполномоченными правительством органами контроля. Как предполагается, клиенты ФК (министерства, ведомства, региональные органы власти, бюджетные и казенные учреждения, органы управления внебюджетных фондов) должны будут проводить все валютные операции с бюджетными средствами в уполномоченных банках через счета казначейства - меры призваны обеспечить прозрачность бюджетных расходов и централизацию операций с бюджетными деньгами. Одновременно перевод валютных операций на сторону казначейства должен сэкономить средства - для операций ФК комиссия не предусмотрена. Очевидно, пишет "Коммерсант", одна из основных целей Минфина, кроме "замыкания" системы казначейских платежей,- борьба с выводом бюджетных средств за рубеж, обычно он описывается как "перевод средств в иностранные юрисдикции через цепочку субподрядчиков" в криминальных новостях. Для контроля валютной составляющей расчетов по госзаказу проект требует предоставления казначейству доступа к данным таможенных и налоговых органов - ФТС и ФНС обяжут передавать в ФК необходимые данные по запросу ведомства, включая информацию о декларируемых товарах и данные учета их прослеживаемости на регулярной основе. Казначейство же должно обеспечить данными о валютных операциях своих клиентов ФНС и ЦБ, имеющих право на применение санкций к нарушителям валютного законодательства. Изменения должны вступить в силу с 2022 года, так как система валютного контроля для клиентов ФК должна запускаться с начала нового финансового года. Кроме того, потребуется разработать подзаконные акты и подготовить к изменениям участников внешнеэкономической деятельности.
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Ключевые слова: Россия, Казначейство, валюта, контроль
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