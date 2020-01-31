Минфин предложил ужесточить валютный контроль для участников бюджетного процесса

31 января. FINMARKET.RU - Минфин РФ предлагает наделить Федеральноеполномочиями по валютному контролю за операциями его клиентов - участников бюджетного процесса при обращении с казенными деньгами. Это следует из опубликованного проекта изменений к закону "О валютном регулировании и валютном контроле", пишет "Коммерсант"

В пояснительной записке к законопроекту министерство ссылается на анализ правоприменения, показавший недостаточныйвалютных операций в рамках расчетов с участием бюджетных денег. Сейчас резиденты РФ могут беспрепятственно открывать валютные счета в уполномоченных банках - при этом участники бюджетного процесса могут проводить валютные операции со средствами федерального бюджета без санкций казначейства.

Для ликвидации этого пробела в регулировании Минфин и предлагает наделить Федеральное казначейство (ФК) полномочиями по контролю за валютными операциями участников бюджетного процесса. При этом ведомство станет агентом валютного контроля наряду с Банком России и уполномоченными правительством органами контроля.

Как предполагается, клиенты ФК (министерства, ведомства, региональные органы власти, бюджетные и казенные учреждения, органы управления внебюджетных фондов) должны будут проводить все валютные операции с бюджетными средствами в уполномоченных банках через счета казначейства - меры призваны обеспечить прозрачность бюджетных расходов и централизацию операций с бюджетными деньгами.

Одновременно перевод валютных операций на сторону казначейства должен сэкономить средства - для операций ФК комиссия не предусмотрена.

Очевидно, пишет "Коммерсант", одна из основных целей Минфина, кроме "замыкания" системы казначейских платежей,- борьба с выводом бюджетных средств за рубеж, обычно он описывается как "перевод средств в иностранные юрисдикции через цепочку субподрядчиков" в криминальных новостях.

Для контроля валютной составляющей расчетов по госзаказу проект требует предоставления казначейству доступа к данным таможенных и налоговых органов - ФТС и ФНС обяжут передавать в ФК необходимые данные по запросу ведомства, включая информацию о декларируемых товарах и данные учета их прослеживаемости на регулярной основе. Казначейство же должно обеспечить данными о валютных операциях своих клиентов ФНС и ЦБ, имеющих право на применение санкций к нарушителям валютного законодательства.

Изменения должны вступить в силу с 2022 года, так как система валютного контроля для клиентов ФК должна запускаться с начала нового финансового года. Кроме того, потребуется разработать подзаконные акты и подготовить к изменениям участников внешнеэкономической деятельности.