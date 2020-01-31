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31 января 2020 года 11:33

Взыскание с жителей долгов по квартплате может приостановиться с апреля

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Альберт Дзень/ТАСС
Альберт Дзень/ТАСС
31 января. FINMARKET.RU - Взыскание с жителей долгов по квартплате может приостановиться с апреля, если в ближайшие недели не удастся найти решение правовой коллизии, пишет "Российская газета", ссылаясь на высказывания главы Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской на пресс-конференции..

Летом Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам право взыскания долгов за жилье и коммунальные услуги. Предполагалось, что управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие организации будут бороться с должниками в судебном порядке. "Бывают объективные причины - болезни, срочные командировки, несчастный случай, - говорит Хованская. - Это можно только в судебном порядке при рассмотрении дела обсудить по существу".

Но осенью должен был вступить в силу другой закон, по которому при обращении в суд нужно указывать один из идентификаторов ответчика - физлица (например, серию и номер паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН). Но у управляющих организаций таких данных нет. Новые нормы сильно усложнят взыскание долгов. Пока комитету удалось добиться лишь отсрочки вступления новой нормы ГПК до 1 апреля. "Мы надеялись, что правительство предложит какие-то варианты, как обходиться с этой сложной ситуацией, - говорит Хованская, - но пока предложений нет".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  ЖКХ,  долги,  взыскание

 
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